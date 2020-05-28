В Киеве автохам на джипе напал на велосипедиста: чем это для него закончилось

В Киеве водитель избил велосипедиста (коллаж РБК-Украина)

После избиения велосипедиста в сети объявили "охоту" на водителя иномарки, и сейчас его ищет полиция

В Киеве водитель внедорожника избил велосипедиста за то, что тот мешал ему проехать по тротуару. Инцидент произошел на проспекте Героев Сталинграда возле Северного моста через Днепр.

Об этом рассказал сам пострадавший житель столицы Виталий Павлюк на своей странице в Facebook.

Также парень опубликовал фото авто нападающего и снимок своего лица в крови.

Отмечается, что автомобилист решил нарушить правила дорожного движения и проехать по тротуару, чтобы не стоять в пробке. Когда планы водителя Volkswagen сорвал велосипедист и преградил путь, мужчина вышел из иномарки и разбил ему нос.

После инцидента юноша обратился в полицию и написал заявление. Случай зафиксировали правоохранители Оболонского района.

После происшествия Павлюку пришлось отвечать на упреки, что он и сам на велике не имел права ехать по тротуару.

"Я не ехал по тротуару, а спешился и вышел пешком на тротуар только тогда, когда увидел, что автомобиль движется по тротуару. Я знаю, что на велосипеде запрещено ездить по тротуару", - написал он.

Также Павлюк прикрепил скрин со своим маршрутом на карте и указал такие разъяснения:

Я еду на велосипеде по проезжей части Место драки Я иду пешком навстречу полиции

В Киеве водитель джипа жестоко избил велосипедиста - мешал проехать по тротуару (Фото: facebook.com/vpavliuk)

Как рассказал пострадавший молодой человек, водитель избивал его молча, кулаками в лицо. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Я просто постучал кулаком по капоту. И он разозлился очень. Вышел из машины. У меня в кармане был баллончик. Я его немного залил, но это ему ничего не сделало. Он взял и уехал", - говорит Виталий.

После публикации рассказа об инциденте неравнодушные пользователи сети живо отреагировали на ситуацию и устроили настоящее собственное расследование. Высказывается предположение, что водителем мог быть бывший столичный чиновник.

Тем временем в полиции открыли уголовное производство и идентифицировали личность нападавшего.

Отмечается, что теперь злоумышленнику грозит штраф или ограничение свободы до 5 лет.

Видео: В Киеве водитель избил велосипедиста, который мешал проехать по тротуару

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Автор: Владимир Костырин