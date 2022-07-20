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Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

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Вінницька область, Середа 20 липня 2022 21:45
Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео Колаж РБК-Україна: юних переселенців з Маріуполя відвідали в дитячому таборі нацгвардійці
Автор: Володимир Костирін

У дитячому таборі під Вінницею зараз відпочивають маленькі біженці з Маріуполя, які були змушені покинути рідні домівки з сім'ями, рятуючись від російських загарбників і жахів повномасштабної війни, що інтервенти принесли з собою в Україну.

Зараз нацгвардійці організували для малечі свято і влаштували "урок перемоги", а дітки поділилися із захисниками своїми мріями.

Зворушливе відео опубліковано 20 липня прес-службою Західного територіального управління Національної гвардії України.

Зазначається, що з дати початку великої інтервенції 24 лютого із зон бойових дій в Україні евакуювали близько 300 тисяч дітей. Юні жителі Маріуполя нині відпочивають в таборі у Вінницькій області "ЯМаріуполь - Родина".

Місцеві бійці НГУ приїхали до маленьких переселенців, щоб підтримати та показати, як надавати першу домедичну допомогу, розповіли про особливості військової служби, продемонструвати, що вміють робити чотирилапі сапери - собаки.

Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Нацгвардійці відвідали дітей з Маріуполя в таборі відпочинку під Вінницею (фото: скріншот з відео)

Під час відкритого уроку діти також самі грали в нацгвардійців, приміряли амуніцію, вчилися збирати та розбирати зброю, брали участь у спортивних іграх. А самі армійці слухали історії малюків та їхні заповітні мрії - скоріше після перемоги повернутися додому до Маріуполя, щоб рідне місто знову було сповнене щасливих людей.

Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Для юних переселенців з Маріуполя влаштували "урок перемоги" в дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)

  • "Сьогодні до нас приїхала Нацгвардія, і мені дуже сподобалося, як собаки виступали. Як показували, як розбирати автомати... Я мрію про те, щоб Маріуполь став українським. Щоб там було світло, газ, вода. Щоб були нові дома. І щоб там були люди, радісні", - каже хлопчик, перераховуючи бажання.

Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Хлопчик з Маріуполя розповів, про що мріє (фото: скріншот з відео)

  • "Тут дуже добре, відпочиваємо в таборі. Сподобалося, що саме дитячий табір. Але хочемо дуже сильно додому. Мріємо просто до сліз", - розповідає жінка з сином.

"Особливо мама", - уточнює малюк...

Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Мешканка Маріуполя з сином разом у дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)

"Впала авіабомба біля двору... поряд, і потім був обстріл. Це було вночі. Вранці ми швиденько зібрали документи, все що змогли, і просто пішли пішки... Хочемо повертатися, чекаємо, коли там зміниться прапор. І ми туди обов'язково повернемося, тому що віримо в Україну, що ми переможемо, і ми будемо в нашому Маріуполі", - продовжує розповідь жінка.

Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Мама з сином покинули Маріуполь під час обстрілом і авіаударів (фото: скріншот з відео)

  • "Мені подобається відпочивати, але завжди я хочу повернутися до Маріуполя", - зазначає маленька дівчинка.

Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Маленька дівчинка з Маріуполя в дитячому таборі під Вінницею (фото: скріншот з відео)

  • "Хочу, щоб був мир, перемога, і швидше повернутися в домівку свою. Зустрітися з друзями", - розповів хлопчик з Маріуполя.

Діти з Маріуполя розповіли про свої мрії нацгвардійцям: дуже зворушливе відео

Діти з Маріуполя відпочивають під Вінницею і чекають перемоги, щоб повернутися додому (фото: скріншот з відео)

Відео: нацгвардійці приїхали до юних переселенців з Маріуполя в дитячий табір під Вінницею

Раніше ми розповідали історію української родини, у яких російські окупанти двічі зруйнували життя та дім, але вони розпочали втретє спочатку.

А також показували відео, як у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.

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Маріуполь Нацгвардія Вінницька область Діти війни Переселенці з Донбасу Біженці
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