Дети из Мариуполя рассказали о своих мечтах нацгвардейцам: очень трогательное видео

В детском лагере под Винницей сейчас отдыхают маленькие беженцы из Мариуполя, которые были вынуждены покинуть родные дома с семьями, спасаясь от российских захватчиков и ужасов полномасштабной войны, что интервенты принесли с собой в Украину.

Сейчас нацгвардейцы организовали для малышей праздник и устроили "урок победы", а детки поделились с защитниками своими мечтами.

Отмечается, что с даты начала большой интервенции 24 февраля из зон боевых действий в Украине эвакуировали около 300 тысяч детей. Юные жители Мариуполя в настоящее время отдыхают в лагере в Винницкой области "ЯМариуполь - Семья".

Местные бойцы НГУ приехали к маленьким переселенцам, чтобы поддержать и показать, как оказывать первую домедицинскую помощь, рассказали об особенностях военной службы, продемонстрировать, что умеют делать четверолапые саперы - собаки.

Нацгвардейцы навестили детей из Мариуполя в лагере отдыха под Винницей (фото: скриншот с видео)

Во время открытого урока дети также сами играли в нацгвардейцев, примеряли амуницию, учились собирать и разбирать оружие, участвовали в спортивных играх. А сами армейцы слушали истории малышей и их заветные мечты - поскорее после победы вернуться домой в Мариуполь, чтобы родной город снова был полон счастливых людей.

Для юных переселенцев из Мариуполя устроили "урок победы" в детском лагере под Винницей (фото: скриншот с видео)

"Сегодня к нам приехала Нацгвардия, и мне очень понравилось, как собаки выступали. Как показывали, как разбирать автоматы... Я мечтаю о том, чтобы Мариуполь стал украинским. Чтобы там был свет, газ, вода. Чтобы были новые дома. И чтобы там были люди, радостные", - говорит мальчик, перечисляя желания.

Мальчик из Мариуполя рассказал, о чем мечтает (фото: скриншот с видео)

"Здесь очень хорошо, отдыхаем в лагере. Понравилось, что детский лагерь. Но хотим очень сильно домой. Мечтаем просто до слез", - рассказывает женщина с сыном.

"Особенно мама", - уточняет малыш...

Жительница Мариуполя с сыном вместе в детском лагере под Винницей (фото: скриншот с видео)

"Упала авиабомба возле двора... рядышком, и потом был обстрел. Это было ночью. Утром мы быстренько собрали документы, все что смогли, и просто ушли пешком... Хотим возвращаться, ждем, когда там поменяется флаг. И мы туда обязательно вернемся, потому что верим в Украину, что мы победим, и мы будем в нашем Мариуполе", - продолжает рассказ женщина.

Мама с сыном покинули Мариуполь во время обстрелом и авиаударов (фото: скриншот с видео)

"Мне нравится отдыхать, но всегда я хочу вернуться в Мариуполь", - отмечает маленькая девочка.

Малышка из Мариуполя в детском лагере под Винницей (фото: скриншот с видео)

"Хочу, чтобы был мир, победа, и быстрее вернуться в дом свой. Встретиться с друзьями", - рассказал мальчик из Мариуполя.

Дети из Мариуполя отдыхают под Винницей и ждут победы, чтобы вернуться домой (фото: скриншот с видео)

Видео: нацгвардейцы приехали к юным переселенцам из Мариуполя в детский лагерь под Винницей