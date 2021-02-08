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Дитячий садок з Дніпропетровської області потрапив на один з найпрестижніших сайтів про архітектуру

Автор: РБК-Україна

Дитячий садок в Обухівці Дніпропетровської області потрапив на один з найпрестижніших сайтів про архітектуру та дизайн.

Саме на ArchDaily описують найкращі реалізовані проекти зі всього світу. Тут можна побачити садки майбутнього, наприклад, з Японії, Швеції, Мексики та інших країн.

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Варто відзначити, що це перший в історії України випадок, коли об'єкт соціальної інфраструктури - звичайний дитячий садок, побудований державою, потрапив на цей сайт.

Садочок був відкритий у 2018 році. Автором проекту став архітектор Олексій Валентиров, а процес будівництва зайняв всього рік.

Особливістю садка є вікна в підлогу, що незвично для подібних об'єктів в Україні. Раніше вважалося, що в існуючих нормах це неможливо зробити, але творцям об'єкта це вдалося.

Крім того, садок в Обухівці був виставлений правильно щодо сторін світла. Сторона з вікнами в підлогу орієнтована на південь, щоб в осінньо-зимовий період, коли сонце низько щодо горизонту, сонячна енергія допомагала нагрівати приміщення. А балкони другого поверху і фасадного пластику є елементами сонцезахисту для літнього (високого) сонця.

Також тут абсолютно безбар'єрний вхід. Двері - прозорі. Садок виділяється навіть тим, що на вході відсутня масивна табличка традиційного синього кольору. У дворі - штучна трава, а не асфальт. Площа садка - близько 2 тис. кв м.

Будівництво (від проекту до відкриття) обійшлося бюджету в 68 млн грн.

Як повідомив Юрій Голик у Facebook, саме сайтом ArchDaily керівництво області надихалося, коли створювало найкрутіші в країні дитячі садки і школи.

Нагадаємо, раніше Голик розказав про ще один новий дитячий садок на Дніпропетровщині, побудований у формі сот.

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Новини України Днепропетровская областьдетский садархитектура
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