UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Детский сад из Днепропетровской области попал на один из самых престижных сайтов об архитектуре

Автор: РБК-Украина

Детский сад в Обуховке Днепропетровской области попал на один из самых престижных сайтов об архитектуре и дизайне.

Именно на ArchDaily описывают лучшие реализованные проекты со всего мира. Здесь можно увидеть садики будущего, например, из Японии, Швеции, Мексики и других стран.

Популярные новости
В Кривом Роге мать довела подростка до истощения: весит 9 кг и почти не разговаривает 04 февраля 2021
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится 07 февраля 2021
Часть украинцев никогда не заболеет COVID-19: врач назвал их особенности 07 февраля 2021
В столовой Верховной Рады изменилось меню и цены: сколько теперь стоит пообедать 05 февраля 2021
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021
Названы самые надежные кроссоверы с пробегом: украинцы покупают их чаще всего 07 февраля 2021
Самый полезный напиток для здоровья и долголетия: он есть в каждом доме 07 февраля 2021
Изюм может сильно навредить: кому нельзя его есть категорически 06 февраля 2021
Какие будут зарплаты в Украине и курс доллара до 2024 года: прогноз правительства 06 февраля 2021
Было лучше или хуже? В Крыму ответили россиянину, что изменилось после 2014 года 06 февраля 2021

Стоит отметить, что это первый в истории Украины случай, когда объект социальной инфраструктуры - обычный детский садик, построенный государством, попал на этот сайт.

Садик был открыт в 2018 году. Автором проекта стал архитектор Алексей Валентиров, а процесс строительства занял всего год.

Особенностью садика являются окна в пол, что необычно для подобных объектов в Украине. Ранее считалось, что в существующих нормах это невозможно сделать, но создателям объекта это удалось.

Кроме того, садик в Обуховке изначально выставлен правильно относительно сторон света. Сторона с окнами в пол ориентирована на юг, чтоб в осенне-зимний период, когда солнце низко по отношению к горизонту, солнечная энергия помогала донагревать помещения. А балконы второго этажа и фасадная пластика являются элементами солнцезащиты для летнего (высокого) солнца.

Также здесь абсолютно безбарьерный вход. Двери - прозрачные. Садик выделяется даже тем, что на входе отсутствует массивная табличка традиционного синего цвета. Во дворе - искусственная трава, а не асфальт. Площадь садика - около 2 тыс. кв м.

Строительство (от проекта и до открытия) обошлось бюджету в 68 млн грн.

Как сообщил Юрий Голик в Facebook, именно сайтом ArchDaily руководство области вдохновлялось, когда создавало самые крутые в стране детские садики и школы.

Напомним, ранее Голик рассказал об еще одном новом детском садике на Днепропетровщине, построенном в форме сот.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Днепропетровская областьдетский садархитектура
Читайте также
Без дорог и реставрации: почему в украинские замки едет мало туристов
Под Полтавой в детсаду внезапно умерла 19-летняя воспитательница: жалоб на здоровье не было
Прогноз погоды