На дитячому майданчику в Миколаєві до дівчаток приставав ексгібіціоніст (фото)

Чоловік показував дітям геніталії

У четвер, 28 червня на дитячому майданчику в Миколаєві чоловік чіплявся до 10-річним дівчаткам і показував м геніталії. Про це "Новинам-N" повідомила мама однієї з дівчаток

Інцидент стався у дворі будинків Авангардна, 47 і Чайковського, 3, прямо на дитячому майданчику. Чоловік, якому на вигляд 55-60 років, почав ходити за дівчатками по дитячому майданчику і задавати нешкідливі питання.

Фото: Чоловік, який приставав до дітей (novosti-n.org)

Діти злякалися незнайомця і залізли на дерево. Але чоловік не відступав - намагався умовити їх спуститися. Після цього він зняв штани, труси і продемонстрував дівчаткам свої геніталії.

Раніше повідомлялося, що у Вінниці місцеві жителі затримали педофіла.

"Свідком хлопець почав приставати з непристойними пропозиціями до дитини, стала людина, яка перебувала в машині неподалік. Він вийшов з машини і разом з іншим громадянином почав переслідувати зловмисника, який намагався втекти. Чоловіки затримали молодика і тримали до приїзду поліції", - розповіли правоохоронці.

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