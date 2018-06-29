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На детской площадке в Николаеве к девочкам приставал эксгибиционист (фото)

STYLERLIFE        29.06.2018 - 19:23
Фото: pixabay.com/laterjay
Фото: pixabay.com/laterjay

Мужчина показывал детям гениталии

В четверг, 28 июня на детской площадке в Николаеве мужчина приставал к 10-летним девочкам и показывал м гениталии. Об этом "Новостям-N" сообщила мама одной из девочек

Инцидент произошел во дворе домов Авангардная, 47 и Чайковского, 3, прямо на детской площадке. Мужчина, которому на вид 55-60 лет, начал ходить за девочками по детской площадке и задавать безобидные вопросы.

Фото: Мужчина, который приставал к детям (novosti-n.org)

Дети испугались незнакомца и залезли на дерево. Но мужчина не отступал – пытался уговорить их спуститься. После этого он снял штаны, трусы и продемонстрировал девочкам свои гениталии.

Ранее сообщалось, что в Виннице местные жители задержали педофила.

"Свидетелем парень начал приставать с непристойными предложениями к ребенку, стал человек, который находился в машине неподалеку. Он вышел из машины и вместе с другим гражданином начал преследовать злоумышленника, который пытался убежать. Мужчины задержали молодого человека и держали до приезда полиции", - рассказали правоохранители.

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Теги: Николаев, дети
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