В дитячій поліклініці Києва на дівчинку накинувся педофіл: де орудує нелюд, прикмети

В дитячій поліклініці Києва на маленьку дівчинку накинувся педофіл, який зачинився з нею в кабінці вбиральні, змусив частково роздягнутися і знімав все це на камеру мобільного телефона.

Про це написала мама дівчинки в місцевій Facebook-спільноті , аби попередити інших батьків про нелюда.

Інцидент стався 26 серпня близько 11:30 в поліклініці дитячої клінічної лікарні №4 (вулиця Академіка Стражеска, 6а), що знаходиться в Медмістечку в мікрорайоні Відрадний (Солом'янський район).

Що саме сталося

За словами жінки, вона з дівчинкою віком 7,5 років прийшла на щеплення. Доки стояли в черзі, дитина попросилася до вбиральні, що на тому ж поверсі на відстані близько 10 метрів від кабінету.

"Зважаючи на те, що вона вже досить самостійна, та треба було бути комусь в черзі, я їй дозволила сходити самій. Її не було 2-3 хвилини, але за цей час дитина пережила жах", - пише жінка.

Коли дівчинка вже збиралася виходити з кабінки, раптом туди увірвався чоловік. Погрожуючи фізичною розправою, він змусив дитину зняти білизну.

"Погрожуючи кулаком, та сказавши: заткнись, заставив дитину зняти білизну, підняти плаття, при чому сам ще й стягнув білизну. Включив відеозапис на телефоні, примусив показати статеві органи. Дитина хотіла кричати, але злякалась що вдарить. Потім ця тварина зачинила доньку в кабінці вбиральні і тримала, бо дочка не могла якійсь час відкрити двері", - додала нажахана мати дитини.

Коли дівчинка нарешті вирвалась, вона побігла до мами, ридала і не могла пояснити, що саме трапилося. Жінка кинулася навздогін за збоченцем, але йому вдалося втекти. Згодом викликали поліцію, розшуки нелюда тривають.

Прикмети педофіла:

На вигляд більше 40 років, світло-руде волосся, зріст 165-170 см, нормальної статури, трохи кульгає на праву ногу.