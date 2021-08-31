В детской поликлинке Киева на ребенка набросился педофил: где орудует изверг, приметы

В детской поликлинике Киева на маленькую девочку напал педофил, который заперся с ней в кабинке уборной, заставил частично раздеться и снимал все это на камеру мобильного телефона.

Об этом написала мама девочки в местном Facebook-сообществе , чтобы предупредить других родителей об изверге.

Инцидент произошел 26 августа около 11:30 в поликлинике детской клинической больницы №4 (улица Академика Стражеско, 6а), что находится в Медгородке в микрорайоне Отрадный (Соломенский район).

Что именно произошло

По словам женщины, она с девочкой в возрасте 7,5 лет пришла на прививку. Пока стояли в очереди, ребенок попросился в уборную, что на том же этаже на расстоянии около 10 метров от кабинета.

"Учитывая то, что она уже достаточно самостоятельная, и надо было быть кому-то в очереди, я ей позволила сходить самой. Ее не было 2-3 минуты, но за это время ребенок пережил ужас", - пишет женщина.

Когда девочка уже собиралась выходить из кабинки, вдруг туда ворвался мужчина. Угрожая физической расправой, он заставил ребенка снять белье.

"Угрожая кулаком, и сказав: заткнись, заставил ребенка снять белье, поднять платье, при чем сам еще и стянул белье. Включил видеозапись на телефоне, заставил показать половые органы. Ребенок хотел кричать, но испугался, что ударит. Потом это животное закрыло дочь в кабинке уборной и держало, потому что дочь не могла какое-то время открыть дверь", - добавила мать ребенка.

Когда девочка наконец вырвалась, она побежала к маме, рыдала и не могла объяснить, что именно случилось. Женщина бросилась вдогонку за извращенцем, но ему удалось сбежать. Впоследствии вызвали полицию, розыски изверга продолжаются.

Приметы педофила:

На вид более 40 лет, светло-рыжие волосы, рост 165-170 см, нормального телосложения, немного хромает на правую ногу.