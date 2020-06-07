Дітям дозволять міняти по батькові: в Мін'юсті прокоментували закон

В Україні запропонували дозволити міняти по батькові після настання 14-річчя. Законопроект №2450, розглянутий Верховною Радою 3 червня в першому читанні, передбачає, що з 14 років дитина зможе змінити по батькові за власним бажанням. У Мін'юсті вважають, що законопроект є необхідним.

Як розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі каналу "Україна 24", законодавча ініціатива важлива.

"я б Хотів, щоб моя дитина змінив по батькові? Очевидно, що ні. Але чи має право дитина міняти по батькові після дорослішання? Напевно, іноді так. Батьки бувають різні. Буває батько біологічний, юридичний, який тільки зазначений у документах, але насправді не має нічого спільного з дитиною. Або той, який безпосередньо виховував дитину. Добре, якщо всі ці ролі збігаються в одній людині, але це трапляється далеко не завжди. Тому, напевно, повнолітня дитина повинен мати вибір", - сказав міністр.

Варто зазначити, що законопроектом пропонується:

міняти по батькові можна буде особам з 16 років;

міняти по батькові з 14 років можна буде лише за згодою батьків;

якщо над 14-річною дитиною встановлено піклування, зміна прізвища, власного імені та по батькові можливо за згодою піклувальника;

якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суду

До речі, заборона на зміну по батькові визнано порушенням Конвенції про захист прав людини.

Варто нагадати, що парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, таке рішення підтримали 284 депутата.

Нагадаємо, що раніше на початку січня комітет парламенту з питань молоді та спорту рекомендувала Раді схвалити цей закон за основу.