Детям разрешат менять отчество: в Минюсте прокомментировали закон

В Украине предложили разрешить менять отчество по наступлении 14-летия. Законопроект №2450, рассмотренный Верховной Радой 3 июня в первом чтении, предполагает, что с 14 лет ребенок сможет изменить отчество по собственному желанию. В Минюсте считают, что законопроект является необходимым.

Как рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире канала "Украина 24", законодательная инициатива важна.

"Хотел бы я, чтобы мой ребенок сменил отчество? Очевидно, что нет. Но имеет ли право ребенок менять отчество после взросления? Наверное, иногда да. Родители бывают разные. Бывает родитель биологический, юридический, который только указан в документах, но на самом деле не имеет ничего общего с ребенком. Либо тот, который непосредственно воспитывал ребенка. Хорошо, если все эти роли совпадают в одном человеке, но случается это далеко не всегда. Поэтому, наверное, совершеннолетний ребенок должен иметь выбор", - сказал министр.

Стоит отметить, что законопроектом предлагается:

менять отчество можно будет лицам с 16 лет;

менять отчество с 14 лет можно будет только с согласия родителей;

если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;

если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд.

К слову, запрет на изменение отчества признан нарушением Конвенции о защите прав человека.

Стоит напомнить, что ранее парламент предыдущего созыва отклонил закон о праве на смену отчества, такое решение поддержали 284 депутата.

Напомним, что ранее в начале января комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Раде одобрить данный закон за основу.