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Дівчинка, яка написала Путіну, знайдена мертвою

STYLERЖиття    20.11.2018 - 20:00
Дівчинка, яка написала Путіну, знайдена мертвою
Колаж РБК-Україна

Незадовго до смерті дівчинка залишила повідомлення у соціальній мережі

Школярка, яка написала листа Путіну і поскаржилася на низьку зарплату своєї матері, покінчила з собою. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

Інцидент стався в місті Сафоново, Смоленська область, Росія. 14-річну дівчинку, яка раніше написала листа президенту РФ Володимиру Путіну, знайшли мертвою.

Відомо, що дівчинку, яка була інвалідом по зору, зацькували в школі, однокласники придумали їй образливе прізвисько "циклоп". Незадовго до загибелі дівчинки, на її сторінці в соціальній мережі з'явився статус: "Люди, чому ви всі такі злі?".

Російські ЗМІ повідомляють, що мама загиблої дівчинки працювала санітаркою в лікарні і після того, як її дочка написала лист президенту, жінку викликали до керівництва лікарні і зробили їй догану.

Не виключено, що саме цей інцидент вплинув на рішення підлітка звести рахунки з життям.

Також повідомляється, що нібито знайдена передсмертна записка, в якій дівчинка просить нікого не звинувачувати в своїй смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Київській області 14-річна дівчинка вистрибнула з вікна.

"14-річна дівчинка вистрибнула з вікна балкону квартири, розташованого на восьмому поверсі багатоповерхівки. Від отриманих травм, несумісних з життям, школярка померла до приїзду швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

А також розповідали про те, що у Кривому Розі повісився 12-річний хлопчик.

Відео: РБК-Україна

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