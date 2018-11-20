Девочка, которая написала Путину, найдена мертвой

Коллаж РБК-Украина

Незадолго до смерти девочка оставила сообщение в социальной сети

Школьница, которая написала письмо Путину и пожаловалась на низкую зарплату своей матери, покончила с собой. Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Инцидент произошел в городе Сафоново, Смоленская область, Россия. 14-летнюю девочку, которая ранее написала письмо президенту РФ Владимиру Путину, нашли мертвой.

Известно, что девочку, которая была инвалидом по зрению, затравили в школе, одноклассники придумали ей обидное прозвище "циклоп". Незадолго до гибели девочки, на ее странице в социальной сети появился статус: "Люди, почему вы все такие злые?".

Российские СМИ сообщают, что мама погибшей девочки работала санитаркой в больнице и после того, как ее дочь написала письмо президенту, женщину вызвали к руководству больницы и сделали ей выговор.

Не исключено, что именно этот инцидент повлиял на решение подростка свести счеты с жизнью.

Также сообщается, что якобы найдена предсмертная записка, в которой девочка просит никого не винить в своей смерти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области 14-летняя девочка выпрыгнула из окна.

"14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры, расположенного на восьмом этаже многоэтажки. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

А также рассказывали о том, что в Кривом Роге повесился 12-летний мальчик.

Видео: РБК-Украина