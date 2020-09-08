"Дівчина з обкладинки глянцю" із України підкорює простори музичної індустрії

Українська співачка з незмінним титулом "дівчина з обкладинки глянцю" Анна Розумовська продовжує підкорювати простори музичної індустрії. На цей раз дівчина презентувала свій вже четвертий трек під назвою "Чекала".

"Коли Олександр Тищенко (автор пісні - ред.) вперше показав мені цю композицію - я відразу зрозуміла, що це та історія, яку я ще не розповіла... І я це зробила", - ділиться таємницями творчого процесу Анна.

Анна Розумовська (фото: прес-служба співачки)

Саунд-продюсером виступив "абсолютно приголомшливий" чоловік і абсолютний професіонал своєї справи Вадим Лисиця - той самий, чиї роботи вже довгі роки очолюють хіт-паради країни.

"Було дуже легко і комфортно творити з ним. А що стосується пісні - так, вона, як і всі мої попередні роботи, - про любов. І я дуже хочу, щоб кожен, хто її почує, знайшов у неї частинку своєї історії", - зазначила співачка.

Зараз Анна готується до випуску свого першого альбому, який планує презентувати вже цієї осені.

Анна Разумовська випустила пісню "Чекала"

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