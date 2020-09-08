"Девушка с обложки глянца" из Украины покоряет просторы музыкальной индустрии

Украинская певица с неизменным титулом "девушка с обложки глянца" Анна Розумовська продолжает покорять просторы музыкальной индустрии. На этот раз девушка презентовала свой уже четвертый трек под названием "Чекала".

"Когда Александр Тищенко (автор песни - ред.) впервые показал мне эту композицию - я сразу поняла, что это та история, которую я еще не рассказала... И я это сделала", - делится тайнами творческого процесса Анна.

Анна Розумовская (фото: пресс-служба певицы)

Саунд-продюсером выступил "совершенно потрясающий" человек и абсолютный профессионал своего дела Вадим Лисица - тот самый, чьи работы уже долгие годы возглавляют хит-парады страны.

"Было очень легко и комфортно творить с ним. А что касается песни - да, она, как и все мои предыдущие работы, - о любви. И я очень хочу, чтоб каждый, кто ее услышит, нашел в ней частичку своей истории", - отметила певица.

Сейчас Анна готовится к релизу своего первого альбома, который планирует презентовать уже этой осенью.

Анна Разумовская выпустила песню "Чекала"

Напомним, Настя Каменских рассказала, как ей давались съемки клипа "A Huevo".