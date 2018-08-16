Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

STYLER LIFE 16.08.2018 - 12:46
Кеті Стаблфілд (Колаж РБК-Україна / dailymail.co.uk) Кеті Стаблфілд (Колаж РБК-Україна / dailymail.co.uk)

Історія про те, як дівчина поверталася до життя і прийняття себе, і про чудеса сучасної трансплантології

У березні 2014 року 18-річна Кеті Стаблфілд вистрілила собі в обличчя з рушниці. Їй не хотілося більше жити: батьки втратили роботу, хлопець пішов до іншої, та ще й зі здоров'ям почалися серйозні проблеми. Але постріл її не вбив.

Після спроби самогубства Кеті два роки провела на лікарняному ліжку, змінивши за цей час три госпіталя, пишуть FISHKI.NET.

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Кеті Стаблфілд (фото: dailymail.co.uk)

4 травня 2017 року хірурги медичного центру в Клівленді провели одну з найбільш тривалих операцій по трансплантації обличчя в історії - вона тривала 31 годину. А Кеті в 21 рік стала наймолодшим в США пацієнтом з усіх, хто переніс подібну операцію. Усього ж в світі на сьогоднішній день було проведено всього 40 трансплантацій лиця - і три з них в клініці Клівленда.

Журналісти National Geographic зняли документальний фільм про Кеті, який називається The Story of a Face ("Історія лиця"), та опублікували великий матеріал у вересневому номері.

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Кеті Стаблфілд до і після операції(фото: dailymail.co.uk)

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Кеті Стаблфілд до і після операції(фото: dailymail.co.uk)

У школі дівчинка закохалася в однокласника і почала з ним зустрічатися. Вона вже говорила про кохання і весілля, і була впевнена у своєму хлопцеві: він підтримував її, коли у неї почалися проблеми зі здоров'ям (у січні 2014 року їй видалили апендицит, а потім довелося видалити жовчний міхур).

Але в березні все життя сім'ї пішло під укіс. Директор школи звільнив і батька, і матір Кеті. А потім дівчина дізналася, що її "наречений" їй зраджує. Він не став відпиратися і розірвав стосунки. Кеті в шоці зайшла в будинок свого старшого брата і через пару хвилин з ванної кімнати пролунав постріл. Це була мисливська рушниця 308 калібру. Брат почув, побіг нагору і знайшов Кеті на підлозі "без обличчя".

Поранену дівчину відвезли в Окфордскую лікарню, а незабаром перевели в госпіталь в Мемфісі, де лікарі провели кілька термінових операцій на обличчі. Вірніше, на те, що від нього залишилося. Всі ці маніпуляції були покликані стабілізувати стан пацієнтки. І там же вперше прозвучала назва Клівлендської клініки як єдиного місця, де Кеті можуть допомогти, зробивши пересадку обличчя. Донором стала 31-річна Адреа Шнайдер, що померла від передозування наркотиків.

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Адреа Шнайдер (фото: dailymail.co.uk)

В 31-годинній операції брали участь 11 хірургів. Попередньо на 3D-принтері була виготовлена нижня щелепа, на яку припадало 90% кінцевого успіху. Змоделювали її по знімках щелепи старшої сестри Кеті.

Це була операція, яка, за прогнозами медиків клініки Клівленда, згуртувала їх всіх.

"Ми зробимо це для будь-якого пацієнта, але ми бачили, як переживали її батьки - а багато хто з нас і самі батьки, - і ми виклалися по повній", - говорить хірург Брайан Гастман.

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Операція з пересадки обличчя (фото: dailymail.co.uk)

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Операція з пересадки обличчя (фото: dailymail.co.uk)

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Операція з пересадки обличчя (фото: dailymail.co.uk)

Лікарям довелося замінити скальп, ніс, верхню частину щік, верхню щелепу, половину нижньої щелепи, чоло, повіки, очниці, м'язи, шкіру і більшу частину лицьових нервів, і з'єднати кровоносні судини донорського обличчя та обличчя Кеті.

За словами доктора Гастмана, головна мета операції - повернути обличчю пацієнтки форму і функціональність. А отже, і шанс на психологічну реабілітацію.

"У даній ситуації це відмінний результат. Вона зможе нормально дихати, говорити, жувати і більш ефективно виражати емоції. З новим носом, губами, щелепою у неї тепер є можливість заново інтегруватися в суспільство і знайти себе в ньому. Повернути впевненість у собі, яку вона втратила", - вважає лікар.

З клініки Кеті виписали 1 серпня 2017 року. Вона продовжує терапію, приймає цілий коктейль з імунодепресантів, заново вчиться ходити, рухатися, говорити, вивчає читання за Брайлем.

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Кеті Стаблфілд (фото: dailymail.co.uk)

Батьки Кеті - справжні бійці. Вони роблять все, щоб Кеті стало краще. І їй дійсно краще. Тепер у неї є місія і мета, до якої можна прагнути: дівчина дуже хоче в майбутньому стати спеціалістом по роботі з людьми, що вижили після спроби суїциду.

Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Кеті Стаблфілд з батьками (фото: dailymail.co.uk)

Cleveland Clinic's Third Face Transplant Katie Stubblefield

В Україні провели унікальну операцію 7-річній дівчинці, організм якої постарів на 60 років У Запоріжжі жінка врятувала два життя, пожертвувавши органи загиблого сина
Теги:  операция,  трансплантация