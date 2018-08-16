Дівчина, яка намагалася себе вбити пострілом в голову, отримала нове обличчя (фото)

Кеті Стаблфілд (Колаж РБК-Україна / dailymail.co.uk)

Історія про те, як дівчина поверталася до життя і прийняття себе, і про чудеса сучасної трансплантології

У березні 2014 року 18-річна Кеті Стаблфілд вистрілила собі в обличчя з рушниці. Їй не хотілося більше жити: батьки втратили роботу, хлопець пішов до іншої, та ще й зі здоров'ям почалися серйозні проблеми. Але постріл її не вбив.

Після спроби самогубства Кеті два роки провела на лікарняному ліжку, змінивши за цей час три госпіталя, пишуть FISHKI.NET.

Кеті Стаблфілд (фото: dailymail.co.uk)

4 травня 2017 року хірурги медичного центру в Клівленді провели одну з найбільш тривалих операцій по трансплантації обличчя в історії - вона тривала 31 годину. А Кеті в 21 рік стала наймолодшим в США пацієнтом з усіх, хто переніс подібну операцію. Усього ж в світі на сьогоднішній день було проведено всього 40 трансплантацій лиця - і три з них в клініці Клівленда.

Журналісти National Geographic зняли документальний фільм про Кеті, який називається The Story of a Face ("Історія лиця"), та опублікували великий матеріал у вересневому номері.

Кеті Стаблфілд до і після операції(фото: dailymail.co.uk)

Кеті Стаблфілд до і після операції(фото: dailymail.co.uk)

У школі дівчинка закохалася в однокласника і почала з ним зустрічатися. Вона вже говорила про кохання і весілля, і була впевнена у своєму хлопцеві: він підтримував її, коли у неї почалися проблеми зі здоров'ям (у січні 2014 року їй видалили апендицит, а потім довелося видалити жовчний міхур).

Але в березні все життя сім'ї пішло під укіс. Директор школи звільнив і батька, і матір Кеті. А потім дівчина дізналася, що її "наречений" їй зраджує. Він не став відпиратися і розірвав стосунки. Кеті в шоці зайшла в будинок свого старшого брата і через пару хвилин з ванної кімнати пролунав постріл. Це була мисливська рушниця 308 калібру. Брат почув, побіг нагору і знайшов Кеті на підлозі "без обличчя".

Поранену дівчину відвезли в Окфордскую лікарню, а незабаром перевели в госпіталь в Мемфісі, де лікарі провели кілька термінових операцій на обличчі. Вірніше, на те, що від нього залишилося. Всі ці маніпуляції були покликані стабілізувати стан пацієнтки. І там же вперше прозвучала назва Клівлендської клініки як єдиного місця, де Кеті можуть допомогти, зробивши пересадку обличчя. Донором стала 31-річна Адреа Шнайдер, що померла від передозування наркотиків.

Адреа Шнайдер (фото: dailymail.co.uk)

В 31-годинній операції брали участь 11 хірургів. Попередньо на 3D-принтері була виготовлена нижня щелепа, на яку припадало 90% кінцевого успіху. Змоделювали її по знімках щелепи старшої сестри Кеті.

Це була операція, яка, за прогнозами медиків клініки Клівленда, згуртувала їх всіх.

"Ми зробимо це для будь-якого пацієнта, але ми бачили, як переживали її батьки - а багато хто з нас і самі батьки, - і ми виклалися по повній", - говорить хірург Брайан Гастман.

Операція з пересадки обличчя (фото: dailymail.co.uk)

Операція з пересадки обличчя (фото: dailymail.co.uk)

Операція з пересадки обличчя (фото: dailymail.co.uk)

Лікарям довелося замінити скальп, ніс, верхню частину щік, верхню щелепу, половину нижньої щелепи, чоло, повіки, очниці, м'язи, шкіру і більшу частину лицьових нервів, і з'єднати кровоносні судини донорського обличчя та обличчя Кеті.

За словами доктора Гастмана, головна мета операції - повернути обличчю пацієнтки форму і функціональність. А отже, і шанс на психологічну реабілітацію.

"У даній ситуації це відмінний результат. Вона зможе нормально дихати, говорити, жувати і більш ефективно виражати емоції. З новим носом, губами, щелепою у неї тепер є можливість заново інтегруватися в суспільство і знайти себе в ньому. Повернути впевненість у собі, яку вона втратила", - вважає лікар.

З клініки Кеті виписали 1 серпня 2017 року. Вона продовжує терапію, приймає цілий коктейль з імунодепресантів, заново вчиться ходити, рухатися, говорити, вивчає читання за Брайлем.

Кеті Стаблфілд (фото: dailymail.co.uk)

Батьки Кеті - справжні бійці. Вони роблять все, щоб Кеті стало краще. І їй дійсно краще. Тепер у неї є місія і мета, до якої можна прагнути: дівчина дуже хоче в майбутньому стати спеціалістом по роботі з людьми, що вижили після спроби суїциду.

Кеті Стаблфілд з батьками (фото: dailymail.co.uk)

Cleveland Clinic's Third Face Transplant Katie Stubblefield