Девушка, пытавшаяся себя убить выстрелом в голову, получила новое лицо (фото)

Кэти Стаблфилд (Коллаж РБК-Украина / dailymail.co.uk)

История о том, как девушка возвращалась к жизни и принятию себя, и о чудесах современной трансплантологии

В марте 2014 года 18-летняя Кэти Стаблфилд выстрелила себе в лицо из ружья. Ей не хотелось больше жить: родители потеряли работу, парень ушел к другой, да еще и со здоровьем начались серьезные проблемы. Но выстрел ее не убил.

После попытки самоубийства Кэти два года провела на больничной койке, сменив за это время три госпиталя, пишут FISHKI.NET.

Кэти Стаблфилд (фото: dailymail.co.uk)

4 мая 2017 года хирурги медицинского центра в Кливленде провели одну из самых длительных операций по трансплантации лица в истории - она продолжалась 31 час. А Кэти в 21 год стала самым молодым в США пациентом из всех, кто перенес подобную операцию. Всего же в мире на сегодняшний день было проведено всего 40 трансплантаций лица - и три из них в Кливлендской клинике.

Журналисты National Geographic сняли документальный фильм о Кэти, который называется The Story of a Face ("История лица"), и опубликовали большой материал в сентябрьском номере.

Кэти Стаблфилд до и после операции(фото: dailymail.co.uk)

Кэти Стаблфилд до и после операции(фото: dailymail.co.uk)

В школе девочка влюбилась в одноклассника и начала с ним встречаться. Она уже говорила о любви и свадьбе, и была уверена в своем парне: он поддерживал ее, когда у нее начались проблемы со здоровьем (в январе 2014 года ей удалили аппендицит, а затем из-за постоянных проблем с ЖКТ пришлось удалить желчный пузырь).

Но в марте вся жизнь семьи пошла под откос. Директор школы уволил и отца, и мать Кэти. А потом девушка узнала, что ее "жених" ей изменяет. Он не стал отпираться и разорвал отношения. Кэти в шоке зашла в дом своего старшего брата и через пару минут из ванной комнаты раздался выстрел. Это было охотничье ружье 308 калибра. Брат услышал, побежал наверх и нашел Кэти на полу "без лица".

Раненую девушку отвезли в Окфордскую больницу, а вскоре перевели в госпиталь в Мемфисе, где врачи провели несколько срочных операций на лице. Вернее, на том, что от него осталось. Все эти манипуляции были призваны стабилизировать состояние пациентки. И там же впервые прозвучало название Кливлендской клиники как единственного места, где Кэти могут помочь, сделав пересадку лица. Донором стала 31-летняя Адреа Шнайдер, умершая от передозировки наркотиков.

Адреа Шнайдер (фото: dailymail.co.uk)

В 31-часовой операции участвовали 11 хирургов. Предварительно на 3D-принтере была изготовлена нижняя челюсть, на которую приходилось 90% конечного успеха. Смоделировали ее по снимкам челюсти старшей сестры Кэти.

Это была операция, которая, по признанию медиков Кливлендской клиники, сплотила их всех.

"Мы сделаем это для любого пациента, но мы видели, как переживали ее родители - а многие из нас и сами родители, - и мы выложились по полной", - говорит хирург Брайан Гастман.

Операция по пересадке лица (фото: dailymail.co.uk)

Операция по пересадке лица (фото: dailymail.co.uk)

Операция по пересадке лица (фото: dailymail.co.uk)

Врачам пришлось заменить скальп, нос, верхнюю часть щек, верхнюю челюсть, половину нижней челюсти, лоб, веки, глазницы, мышцы, кожу и большую часть лицевых нервов, и соединить кровеносные сосуды донорского лица и лица Кэти.

По словам доктора Гастмана, главная цель операции - вернуть лицу пациентки форму и функциональность. А значит, и шанс на психологическую реабилитацию.

"В данной ситуации это отличный результат. Она сможет нормально дышать, говорить, жевать и более эффективно выражать эмоции. С новым носом, губами, веками челюстью у нее теперь есть возможность заново интегрироваться в общество и найти себя в нем. Вернуть уверенность в себе, которую она потеряла", - считает врач.

Из клиники Кэти выписали 1 августа 2017 года. Она продолжает терапию, принимает целый коктейль из иммунодепрессантов, заново учится ходить, двигаться, говорить, изучает чтение по Брайлю.

Кэти Стаблфилд (фото: dailymail.co.uk)

Родители Кэти - настоящие бойцы. Они делают все, чтобы Кэти стало лучше. И ей действительно лучше. Теперь у нее есть миссия и цель, к которой можно стремиться: девушка очень хочет в будущем стать специалистом по работе с людьми, выжившими после попытки суицида.

Кэти Стаблфилд с родителями (фото: dailymail.co.uk)

Cleveland Clinic’s Third Face Transplant Katie Stubblefield