Дівчина вирішила продати невинність, щоб оплатити іпотеку

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Також вона має намір придбати автомобіль і оплатити навчання в університеті

Одразу ж після настання повноліття 18-річна австралійка виставила на аукціон в інтернеті свою невинність. Робила вона це для того, щоб допомогти батькам сплатити кредити. Сума, яку хотіла отримати мешканка Австралії під псевдонімом Сієна Пейтон — 100 тисяч доларів. Про це пише New York Post.

Дівчина вирішила продати свою цноту після того, як надихнулася успішними прикладами інших. Вона зацікавилася безліччю форумів і навіть радилася з однією з тих, кому вдалося отримати за це матеріальну винагороду. Сієна зв'язалася зі студенткою з Бразилії, якій вдалося продати свою цноту за 740 тисяч фунтів стерлінгів.

Австралійка взяла частину рекламного тексту бразилійки. Тоді-то вона й обрала собі псевдонім — Сієна Пейтон.

На підтвердження своєї невинності вона готова надати довідку і запевнити її в присутності обраного чоловіком лікаря.

"Мені просто потрібна швидка фінансова допомога, і я думаю, що це мені дасть хороший поштовх, щоб допомогти заплатити за навчання в коледжі", - сказала вона.

Дівчина також зазначила, що має намір за ці гроші допомогти погасити батькам іпотеку і оплатити кредитні рахунки. Можливо вона витратить частину суми на автомобіль.

Батькам про своє рішення не розповідає. Якщо вони запитають, звідки з'явилися гроші, дівчина скаже, що знайшла роботу. Пейтон сказала, що вона стурбована своєю безпекою, тому попросить кого-то своїх друзів піти з нею у якості "охоронця".

"Мабуть, мені доведеться розповісти їм про всю ситуацію", - сказала вона.

Нагадаємо, що в США 19-річна модель продала свою цноту.

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Відео: (video.rbc.ua)