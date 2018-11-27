Девушка решила продать девственность, чтобы оплатить ипотеку

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Также она намерена приобрести автомобиль и оплатить обучение в университете

Сразу же после наступления совершеннолетия 18-летняя австралийка выставила на аукцион в интернете свою невинность. Делала она это для того, чтобы помочь родителям оплатить кредиты. Сумма, которую хотела получить жительница Австралии под псевдонимом Сиена Пейтон — 100 тысяч долларов. Об этом пишет New York Post.

Девушка решила продать свою девственность после того, как вдохновилась успешными примерами других. Она заинтересовалась множеством форумов и даже советовалась с одной из тех, кому удалось получить за это материальное вознаграждение. Сиена связалась со студенткой из Бразилии, которой удалось продать свою невинность за 740 тысяч фунтов стерлингов.

Австралийка взяла часть "рекламного" текста бразильянки. Тогда-то она и выбрала себе псевдоним — Сиена Пейтон.

В подтверждение своей невиновности она готова предоставить справку и заверить ее в присутствии избранного мужчиной врача.

"Мне просто нужна быстрая финансовая помощь, и я думаю, что это даст мне хороший толчек, чтобы помочь заплатить за обучение в колледже", - сказала она.

Девушка также отметила, что намерена за эти деньги помочь погасить родителям ипотеку и оплатить кредитные счета. Возможно она потратит часть суммы на автомобиль.

Родителям же о своем решении не рассказывает. Если они спросят, откуда появились деньги, девушка скажет, что нашла работу. Пейтон сказала, что она обеспокоена своей безопасностью, но попросит кого-то своих друзей пойти с ней в качестве "телохранителя".

"Вероятно, мне придется рассказать им обо всей ситуации", - сказала она.

Напомним, что в США 19-летняя модель продала свою девственность.

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Видео: (video.rbc.ua)