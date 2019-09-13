Дев'ять ножових поранень: під Одесою чоловік порізав дружину в ліфті (фото)

Під Одесою чоловік-іноземець завдав 9 поранень ножем дружині (фото: колаж РБК-Україна)

Жінка сильно постраждала від рук чоловіка-іноземця

В селищі Таїрове Одеської області в житловому будинку розгорнулася сімейна драма. Вчителька англійської мови Тетяна Бурчанова отримала 9 ножових поранень від свого чоловіка іракця за походженням. Про це йдеться в співтоваристві "Чорний список Одеса" в Facebook.

43-річна Тетяна довгий час була жертвою регулярного домашнього насильства з боку 55-річного чоловіка Гелана Фейсала Хазаль. Коли ситуація в сім'ї стала критичною, жінка вирішила втекти від чоловіка до сестри. Надалі вона хотіла покинути Україну.

Тетяна Бурчанова (фото: odessa.online)

Але чоловік чекав її біля будинку сестри і в кабіні ліфта завдав 9 ножових поранень. На даний момент Тетяна Бурчанова знаходиться в дуже важкому стані, вона втратила багато крові.

Місце злочину (фото: odessa.online)

Дочка потерпілої розповіла, що Тетяні зробили кілька складних операцій. Вона в свідомості, але лікарі поки не можуть дати однозначну прогноз, оскільки в будь-який момент вона може стекти кров'ю через її погане згортання.

Місце злочину (фото: odessa.online)

Родичі потерпілої бояться, що нелюд може уникнути покарання, оскільки його брат найняв дорогого адвоката і зараз намагається вирішити питання про заставу, або домашній арешт.

Чоловік постраждалої (фото: odessa.online)

Варто зазначити, що підозрюваного затримали, коли він намагався покинути територію України. За даним фактом проводиться досудове розслідування за ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що в Києві сталася масова бійка з поножовщиною.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві п'яні чоловіки влаштували криваві розбирання на ножах.