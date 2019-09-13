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Девять ножевых ранений: под Одессой мужчина изрезал жену в лифте (фото)

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 16:44
Девять ножевых ранений: под Одессой мужчина изрезал жену в лифте (фото)
Под Одессой муж-иностранец нанес 9 ранений ножом жене (фото: коллаж РБК-Украина)

Женщина сильно пострадала от рук мужа-иностранца

В поселке Таирово Одесской области в жилом доме развернулась семейная драма. Учительница английского языка Татьяна Бурчанова получила 9 ножевых ранений от своего мужа иракца по происхождению. Об этом говорится в сообществе "Черный список Одесса" в Facebook.

43-летняя Татьяна долгое время была жертвой регулярного домашнего насилия со стороны 55-летнего мужа Гелана Фейсала Хазаль. Когда ситуация в семье стала критичной, женщина приняла решение сбежать от мужа к сестре. В дальнейшем она хотела покинуть Украину.

Девять ножевых ранений: под Одессой мужчина изрезал жену в лифте (фото)

Татьяна Бурчанова (фото: odessa.online)

Но муж ждал ее у дома сестры и в кабине лифта нанес 9 ножевых ранений. На данный момент Татьяна Бурчанова находится в очень тяжелом состоянии, она потеряла много крови.

Девять ножевых ранений: под Одессой мужчина изрезал жену в лифте (фото)

Место преступления (фото: odessa.online)

Дочь потерпевшей рассказала, что Татьяне сделали несколько сложных операций. Она в сознании, но врачи пока не могут дать однозначный прогноз, поскольку в любой момент она может истечь кровью из-за ее плохой свертываемости.

Девять ножевых ранений: под Одессой мужчина изрезал жену в лифте (фото)

Место преступления (фото: odessa.online)

Родственники потерпевшей боятся, что изверг может избежать наказания, поскольку его брат нанял дорогого адвоката и пытается сейчас решить вопрос о залоге, или домашнем аресте.

Девять ножевых ранений: под Одессой мужчина изрезал жену в лифте (фото)

Муж пострадавшей (фото: odessa.online)

Стоит отметить, что подозреваемого задержали, когда он пытался покинуть территорию Украины. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, что в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве пьяные мужчины устроили кровавые разборки на ножах.

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