Дієвий спосіб: як комунальники Миргорода змушують мешканців платити за послуги

У Миргороді (Полтавська область) комунальники змушують жителів сумлінно платити за їхні послуги. Однак методи боротьби з боржниками досить приємні. За оплачену квартплату жителям роблять ремонт у під'їзді. Про це інформують у сюжеті Сьогодні.

Під'їзди без боргів тут можна пізнати за новими вікнами та свіжим ремонтом. Мешканка одного з будинків каже, що до ремонту готувалися всім під'їздом. На зборах навіть погоджували колір стін.

Такі правила дійсно мотивують людей вчасно оплачують комунальні послуги. Однак є й ті, хто має заборгованість, а тому стан їх під'їздів не у кращому стані.

Відео: YouTube/Сьогодні)

До речі, відремонтувати комунальники можуть лише 40 в рік. На більше немає грошей, оскільки миргородці заборгували майже три мільйони гривень. Тим не менш, підхід працює і сумлінно платити за послуги стало значно більше людей.

РБК-Україна писало, що українцям виплатили близько 350 млн гривень монетизації субсидій. Гройсман заявив, що ключовою перевагою монетизації стала можливість ефективно споживати ресурси і залишати зекономлені кошти на комунальних платежах для власних потреб.

А також про те, що майже 80% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" ризикують залишитися без субсидій. У разі простроченої заборгованості на суму понад 340 гривень протягом двох місяців видача державної допомоги призупиняється.