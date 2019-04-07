Действенный способ: как коммунальщики Миргорода заставляют жителей платить за услуги

В Миргороде (Полтавская область) коммунальщики заставляют жителей добросовестно платить за их услуги. Однако методы борьбы с должниками довольно приятные. За оплаченную квартплату жителям делают ремонт в подъезде. Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Подъезды без долгов здесь можно узнать по новым окнам и свежему ремонту. Жительница одного из домов говорит, что к ремонту готовились всем подъездом. На собрании даже согласовывали цвет стен.

Такие правила действительно мотивируют людей вовремя оплачивают коммунальные услуги. Однако есть и те, кто имеет задолженность, а потому состояние их подъездов не в лучшем состоянии.

Видео: (YouTube/Сегодня)

К слову, отремонтировать коммунальщики могут лишь 40 в год. На большее нет денег, поскольку миргородцы задолжали почти три миллиона гривен. Тем не менее, подход работает и платить добросовестно за услуги стало значительно больше людей.

РБК-Украина писало, что украинцам выплатили около 350 млн гривен монетизации субсидий. Гройсман заявил, что одним из ключевых преимуществ монетизации стала возможность эффективно потреблять ресурсы и оставлять сэкономленные средства на коммунальных платежах для собственных нужд.

А также о том, что почти 80% клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" рискуют остаться без субсидий. В случае просроченной задолженности на сумму более 340 гривен в течение двух месяцев выдача государственного пособия приостанавливается.