Як дієта насправді впливає на метаболізм: вчені розвіяли головний міф про схуднення

Вчені стверджують, що дієти негативно впливають на метаболізм людини. Як правило, вага, яка буду втрачена за допомогою дефіциту калорій повертається, і нерідко в ще більшій кількості. І хоча існує багато причин, за якими може відбутися повернення ваги, саме дієта руйнує ваш метаболізм. Так довгий час думали дієтологи і медики. Але виявилося, що хоч дієта уповільнює метаболізм, вона все ж покращує його якість у майбутньому.

Коли ми говоримо про метаболізм, ми зазвичай маємо на увазі кількість калорій, яке ваше тіло спалює в стані спокою. Звичайно, чим більше ми працюємо, тим більше калорій спалюємо.

Щоб схуднути за допомогою дієти, потрібно споживати менше калорій, ніж ви використовуєте. Це змушує організм використовувати свої енергетичні запаси – наприклад, жир – для заповнення дефіциту. Але організм також навмисно уповільнює обмін речовин, щоб зберегти запаси енергії та мінімізувати втрату ваги. Коли організм відчуває виснаження жирових запасів, він запускає адаптивний термогенез – процес, який ще більше знижує швидкість метаболізму в стані спокою і може зупинити втрату ваги, попри строгу дієту.

Адаптивний термогенез може початися протягом трьох днів після початку дієти, і передбачається, що він зберігається далеко за межами дієти – навіть перешкоджаючи підтримці ваги та сприяючи відновленню ваги.

Нове дослідження показує, що найбільш адаптивний термогенез відбувається у фактичній фазі дієти як тимчасова реакція на кількість втраченої ваги. Але вчені кажуть, що у нас немає переконливих доказів, що підтверджують ідею про те, що швидкість метаболізму залишається сповільненою в довгостроковій перспективі (протягом року після дієти).

Також дослідження показало, що хоча швидкість метаболізму дійсно знижується в результаті дієти, ті, у кого було найбільше його уповільнення, мали більш високий рівень метаболізму після відновлення.