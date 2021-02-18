Как диета на самом деле влияет на метаболизм: ученые развеяли главный миф о похудении

Ученые утверждают, что диеты негативно влияют на метаболизм человека. Как правило, вес, который был потерян с помощью дефицита калорий возвращается, и нередко в еще большем количестве. И хотя существует много причин, по которым может произойти возврат веса, именно диета разрушает ваш метаболизм. Так долгое время думали диетологи и медики. Но оказалось, что хоть диета и замедляет метаболизм, она все же улучшает его качество в будущем.

Когда мы говорим о метаболизме, мы обычно имеем в виду количество калорий, которое ваше тело сжигает в состоянии покоя. Конечно, чем больше мы занимаемся, тем больше калорий сжигаем.

Чтобы похудеть с помощью диеты, нужно потреблять меньше калорий, чем вы используете. Это заставляет организм использовать свои энергетические запасы – например, жир – для восполнения дефицита. Но организм также намеренно замедляет обмен веществ, чтобы сохранить запасы энергии и минимизировать потерю веса. Когда организм ощущает истощение жировых запасов, он запускает адаптивный термогенезпроцесс, который еще больше снижает скорость метаболизма в состоянии покоя и может остановить потерю веса, несмотря на строгую диету.

Адаптивный термогенез может начаться в течение трех дней после начала диеты, и предполагается, что он сохраняется далеко за пределами диеты – даже препятствуя поддержанию веса и способствуя восстановлению веса.

Новое исследование показывает, что наиболее адаптивный термогенез происходит в фактической фазе диеты как временная реакция на количество потерянного веса. Но ученые говорят, что у нас нет убедительных доказательств, подтверждающих идею о том, что скорость метаболизма остается замедленной в долгосрочной перспективе (в течение года после диеты).

Также исследование показало, что хотя скорость метаболизма действительно снижается в результате диеты, те, у кого было наибольшее его замедление, имели более высокий уровень метаболизма после восстановления.