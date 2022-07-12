Дієтолог розповіла, як правильно харчуватися людям з цукровим діабетом

Людям з цукровим діабетом 2 типу необхідно дотримуватися певних правил харчування і стежити, щоб в раціоні не було продуктів, які можуть спровокувати скачок рівня глюкози в крові.

При цьому вірно підібраний вміст продуктів в меню дозволяє повернути втрачену чутливість клітин до інсуліну, що виробляє підшлункова залоза, і здатність засвоювати глюкозу, зазначає фахівець.

Вона пояснила, які продукти повинні складати основу раціону, а від яких діабетикам потрібно відмовитися.

Що рекомендується вживати

Овочі: капусти всіх видів (білокачанна, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі, китайська), цибуля різних видів (ріпчаста, біла, зелена, червона, порей, шалот); кабачки, редис, редька, буряк, морква, гриби, огірки, помідори, перець, баклажани, стручки квасолі, молодий зелений горошок, листя салату, зелень тощо. ⁣⁣⠀

Фрукти: вишня, груша не солодких сортів, алича, слива, яблука, цитрусові, кавун, ківі, фейхоа, гранат, авокадо⁣ ⁣.

Кисломолочні продукти в невеликій кількості, їх не слід поєднувати з солодкими продуктами - фруктами, медом, сухофруктами і т.д. Найкраще - з овочами⁣.

Яйця, курка, яловичина, індичка, риба і морепродукти⁣ ⁣.

Не оброблені крупи, бобові⁣ ⁣.⠀

Вода, трав'яний чай, інші напої без цукру, овочеві смузі.

Від чого краще відмовитися

Цукор і всі продукти, де його багато: мед, варення, мармелад, морозиво, шоколад тощо.

Біле борошно і продукти з неї: хліб, печиво, тістечка, торти.

Картопля, макарони з білого рафінованого борошна, манка.

Виноград, банани, солодкі фрукти.

Згущене молоко, солодкі сирки, йогурти з добавками.

Соки фруктово-ягідні, солодкі напої.

Жирне м'ясо і м'ясні напівфабрикати.

Алкоголь.

"Цукор не використовувати. Відомо, що фруктоза, яка використовується як цукрозамінник для хворих на цукровий діабет, перетворюється в печінці у жири. Надходження фруктози у великих кількостях сприяє підвищеному утворенню жиру і розвитку ускладнень цукрового діабету. Оптимальним вважають вміст фруктози в раціоні не більше 30 г, включаючи і ту, яка надходить з продуктами харчування. З підсолоджувачів я рекомендую стевію", - каже дієтолог.

Також фахівець звертає увагу, що при діабеті 2 типу такого харчування необхідно дотримуватися постійно, все життя. Такий раціон допоможе уникнути розвитку ускладнень, а ще - підтримувати нормальну вагу і добре самопочуття.