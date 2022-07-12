Дієтолог розповіла, як правильно харчуватися людям з цукровим діабетом
Людям з цукровим діабетом 2 типу необхідно дотримуватися певних правил харчування і стежити, щоб в раціоні не було продуктів, які можуть спровокувати скачок рівня глюкози в крові.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
При цьому вірно підібраний вміст продуктів в меню дозволяє повернути втрачену чутливість клітин до інсуліну, що виробляє підшлункова залоза, і здатність засвоювати глюкозу, зазначає фахівець.
Вона пояснила, які продукти повинні складати основу раціону, а від яких діабетикам потрібно відмовитися.
Що рекомендується вживати
- Овочі: капусти всіх видів (білокачанна, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі, китайська), цибуля різних видів (ріпчаста, біла, зелена, червона, порей, шалот); кабачки, редис, редька, буряк, морква, гриби, огірки, помідори, перець, баклажани, стручки квасолі, молодий зелений горошок, листя салату, зелень тощо. ⠀
- Фрукти: вишня, груша не солодких сортів, алича, слива, яблука, цитрусові, кавун, ківі, фейхоа, гранат, авокадо .
- Кисломолочні продукти в невеликій кількості, їх не слід поєднувати з солодкими продуктами - фруктами, медом, сухофруктами і т.д. Найкраще - з овочами.
- Яйця, курка, яловичина, індичка, риба і морепродукти .
- Не оброблені крупи, бобові .⠀
- Вода, трав'яний чай, інші напої без цукру, овочеві смузі.
Від чого краще відмовитися
- Цукор і всі продукти, де його багато: мед, варення, мармелад, морозиво, шоколад тощо.
- Біле борошно і продукти з неї: хліб, печиво, тістечка, торти.
- Картопля, макарони з білого рафінованого борошна, манка.
- Виноград, банани, солодкі фрукти.
- Згущене молоко, солодкі сирки, йогурти з добавками.
- Соки фруктово-ягідні, солодкі напої.
- Жирне м'ясо і м'ясні напівфабрикати.
- Алкоголь.
"Цукор не використовувати. Відомо, що фруктоза, яка використовується як цукрозамінник для хворих на цукровий діабет, перетворюється в печінці у жири. Надходження фруктози у великих кількостях сприяє підвищеному утворенню жиру і розвитку ускладнень цукрового діабету. Оптимальним вважають вміст фруктози в раціоні не більше 30 г, включаючи і ту, яка надходить з продуктами харчування. З підсолоджувачів я рекомендую стевію", - каже дієтолог.
Також фахівець звертає увагу, що при діабеті 2 типу такого харчування необхідно дотримуватися постійно, все життя. Такий раціон допоможе уникнути розвитку ускладнень, а ще - підтримувати нормальну вагу і добре самопочуття.
Нагадаємо, раніше науковці назвали фрукт, який знижує цукор в крові та допомагає при зайвій вазі.
До слова, перед цим також лікарі назвали 5 явних ознак діабету, від яких багато відмахуються.