Диетолог рассказала, как правильно питаться людям с сахарным диабетом

Людям с сахарным диабетом 2 типа необходимо придерживаться определенных правил питания и следить, чтобы в рационе не было продуктов, которые могут спровоцировать скачек уровня глюкозы в крови.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook .

При этом верно подобранное содержание продуктов в меню позволяет вернуть утраченную чувствительность клеток к инсулину, что вырабатывает поджелудочная железа, и способность усваивать глюкозу, отмечает специалист.

Она объяснила, какие продукты должны составлять основу рациона, а от каких диабетикам нужно отказаться.

Что рекомендуется употреблять

Овощи: капусты всех видов (белокочанная, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби, китайская), лук разных видов (репчатый, белый, зеленый, красный, порей, шалот); кабачки, редис, редька, свекла, морковь, грибы, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, стручки фасоли, молодой зеленый горошек, листья салата, зелень и прочее. ⁣⁣⠀

Фрукты: вишня, груша не сладких сортов, алыча, слива, яблоки, цитрусовые, арбуз, киви, фейхоа, гранат, авокадо⁣⁣.

Кисломолочные продукты в небольшом количестве, их не следует совмещать со сладкими продуктами - фруктами, медом, сухофруктами и т.д. Лучше всего - с овощами⁣.

Яйца, курица, говядина, индейка, рыба и морепродукты⁣⁣.

Не обработанные крупы, бобовые⁣⁣.⠀

Вода, травяной чай, другие напитки без сахара, овощные смузи.

От чего лучше отказаться

Сахар и все продукты, где его много: мед, варенье, мармелад, мороженое, шоколад и прочее.

Белая мука и продукты из нее: хлеб, печенье, пирожное, торты.

Картошка, макароны из белой рафинированной муки, манка.

Виноград, бананы, сладкие фрукты.

Сгущенное молоко, сладкие сырки, йогурты с добавками.

Соки фруктово-ягодные, сладкие напитки.

Жирное мясо и мясные полуфабрикаты.

Алкоголь.

"Сахар не использовать. Известно, что фруктоза, используемая в качестве сахарозаменителя для больных сахарным диабетом, превращается в печени в жиры. Поступление фруктозы в больших количествах способствует повышенному образованию жира и развитию осложнений сахарного диабета. Оптимальным считают содержание фруктозы в рационе не более 30 г, включая и поступающую с продуктами питания. Из подсластителей я рекомендую стевию", - говорит диетолог.

Также специалист обращает внимание, что при диабете 2 типа такое питание необходимо соблюдать постоянно, всю жизнь. Такой рацион поможет избежать развития осложнений, а еще - поддерживать нормальный вес и хорошее самочувствие.