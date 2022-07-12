Диетолог рассказала, как правильно питаться людям с сахарным диабетом
Людям с сахарным диабетом 2 типа необходимо придерживаться определенных правил питания и следить, чтобы в рационе не было продуктов, которые могут спровоцировать скачек уровня глюкозы в крови.
Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.
При этом верно подобранное содержание продуктов в меню позволяет вернуть утраченную чувствительность клеток к инсулину, что вырабатывает поджелудочная железа, и способность усваивать глюкозу, отмечает специалист.
Она объяснила, какие продукты должны составлять основу рациона, а от каких диабетикам нужно отказаться.
Что рекомендуется употреблять
- Овощи: капусты всех видов (белокочанная, брюссельская, цветная, брокколи, кольраби, китайская), лук разных видов (репчатый, белый, зеленый, красный, порей, шалот); кабачки, редис, редька, свекла, морковь, грибы, огурцы, помидоры, перец, баклажаны, стручки фасоли, молодой зеленый горошек, листья салата, зелень и прочее. ⠀
- Фрукты: вишня, груша не сладких сортов, алыча, слива, яблоки, цитрусовые, арбуз, киви, фейхоа, гранат, авокадо.
- Кисломолочные продукты в небольшом количестве, их не следует совмещать со сладкими продуктами - фруктами, медом, сухофруктами и т.д. Лучше всего - с овощами.
- Яйца, курица, говядина, индейка, рыба и морепродукты.
- Не обработанные крупы, бобовые.⠀
- Вода, травяной чай, другие напитки без сахара, овощные смузи.
От чего лучше отказаться
- Сахар и все продукты, где его много: мед, варенье, мармелад, мороженое, шоколад и прочее.
- Белая мука и продукты из нее: хлеб, печенье, пирожное, торты.
- Картошка, макароны из белой рафинированной муки, манка.
- Виноград, бананы, сладкие фрукты.
- Сгущенное молоко, сладкие сырки, йогурты с добавками.
- Соки фруктово-ягодные, сладкие напитки.
- Жирное мясо и мясные полуфабрикаты.
- Алкоголь.
"Сахар не использовать. Известно, что фруктоза, используемая в качестве сахарозаменителя для больных сахарным диабетом, превращается в печени в жиры. Поступление фруктозы в больших количествах способствует повышенному образованию жира и развитию осложнений сахарного диабета. Оптимальным считают содержание фруктозы в рационе не более 30 г, включая и поступающую с продуктами питания. Из подсластителей я рекомендую стевию", - говорит диетолог.
Также специалист обращает внимание, что при диабете 2 типа такое питание необходимо соблюдать постоянно, всю жизнь. Такой рацион поможет избежать развития осложнений, а еще - поддерживать нормальный вес и хорошее самочувствие.
Напомним, ранее ученые назвали фрукт, который снижает сахар в крови и помогает при лишнем весе.
К слову, перед этим также врачи назвали 5 явных признаков диабета, от которых многие отмахиваются.