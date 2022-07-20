Дієтологи назвали фрукт, який потрібно їсти щодня: захищає від старіння

Найулюбленішим фруктом багатьох українців є банани. Вони дають багато енергії та в загально позитивно впливають на організм людини.

дієтологи розповіли, що такий фрукт потрібно їсти щодня, пише видання GreenPost.

Чим корисні банани

Насамперед фахівці радять додати до свого раціону банани жінкам. Такий фрукт містять велику кількість марганцю, який сприяє виробленню колагену в організмі. Саме ця речовина допомагає захиститися від старіння.

Також до їхнього складу входить калій, що допомогає підтримувати здоров'я серця і судин. А ще за його допомогою контролюється артеріальний тиск.

До того ж в бананах міститься ще й аскорбінова кислота, яка потрібна організму, щоб покращувалася робота мозку та швидше засвоювалося залізо. А ще вона бере участь у виробленні колагену та надійно захищає тканини і клітини організму від пошкоджень.

Окрім того, в бананах є велика кількість вітаміну B6, який допомагає перетворювати жири і вуглеводи на енергію. Як відомо, саме цей вітамін зберігає нервову систему здоровою.

Дієтологи розповіли, що банани - найкращий продукт і для спортсменів. Фрукт швидко насичує, дає енергію, яка потрібна для нових звершень.

Банани також позитивно впливають на роботу травлення. Вони містять нерозчинну клітковину, яка потрібна, щоб підтримувати здоров'я кишечника.

Кому не можна їсти фрукт

Категорично не рекомендується їсти банани людям з такими хворобами: