Як виростити алое вера з банана
Якщо ви колись займались розсадженням алое вера, то знаєте, що отримати сильну кореневу систему у цієї рослини важко. Але ситуацію можна докорінно змінити завдяки банану.
Як завдяки банану розсаджувати алое вера - читайте у нашому матеріалі Styler далі
Алое вера в банані
Виникає питання, яке відношення має банан до алое вера? Насправді все досить просто, рослині важко відростити нове листя, тому важливо правильно її розмножувати.
Банан - ідеальний фрукт для вирощування алое. Виріжте невеликий квадрат посередині банана. Вставте шматочок рослини алое вера і залиште принаймні на один день. Коли шкірка банана стане чорною, ви видалите шматочок алое вера з банана та побачите, що рослина має багато нових коренів!
Алое вера дуже просто укорінити і проростити через банан (скріншот)
Після цього змішайте чистий пісок і садовий компост і посадіть в цю суміш нові корені алое. За короткий час ви виростите абсолютно нову алое!
Також є варіант з посадкою у горщик алое з бананом, який ви можете побачити на відео нижче.
Користь алое вера для здоров’я
Протягом століть рослина алое вера використовувалася для нескінченної кількості лікарських засобів.
Тропічна рослина складається приблизно з 99-99,5% води. Алое легко виростити, тому що воно потребує лише невеликої кількості води та добре росте як на сонці, так і в тіні.
Більшість рослин алое складається з приблизно 75 різних речовин, включаючи різні вітаміни, мінерали та ферменти.
Лікувальний ефект
Єгиптяни відкрили цю дивовижну рослину близько 6000 років тому. Алое в основному використовувалося через його лікувальний ефект, тому єгиптяни називали його "рослиною безсмертя".
Рослина особливо корисна для загоєння ран, шкірних захворювань, астми, епілепсії, діабету і навіть як проносний засіб. Алое вера також допомагає при опіках та псоріазі.
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