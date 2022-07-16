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Как вырастить алоэ вера из банана

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Суббота 16 июля 2022 18:00
Как вырастить алоэ вера из банана Выращивание алоэ вера благодаря банану (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Если вы когда-то занимались рассадкой алоэ вера, то знаете, что получить сильную корневую систему у этого растения трудно. Но ситуацию можно в корне изменить благодаря банану.

Как благодаря банану рассаживать алоэ вера - читайте в нашем материале Styler далее

Алоэ вера в банане

Возникает вопрос, какое отношение имеет банан к алоэ вера? На самом деле все достаточно просто, растению трудно отрастить новую листву, поэтому важно правильно ее размножать.

Банан - идеальный фрукт для выращивания алоэ. Вырежьте небольшой квадрат посередине банана. Вставьте кусочек растения алоэ вера и оставьте по крайней мере на один день. Когда кожура банана станет черной, вы удалите кусочек алоэ вера из банана и увидите, что растение имеет много новых корней!

Как вырастить алоэ вера из банана

Алоэ вера очень просто укоренить и прорастить через банан (скриншот)

После этого смешайте чистый песок и садовый компост и посадите в эту смесь новые корни алоэ. За короткое время вы вырастите совершенно новое алоэ!

Также есть вариант с посадкой в горшок алоэ с бананом, который вы можете увидеть на видео ниже.

Польза алоэ вера для здоровья

На протяжении веков растение алоэ вера использовалось для бесконечного количества лекарственных средств.

Тропическое растение состоит примерно на 99-99,5% из воды. Алоэ легко вырастить, потому что оно требует лишь небольшого количества воды и хорошо растет как на солнце, так и в тени.

Большинство растений алоэ состоит из примерно 75 различных веществ, включая различные витамины, минералы и ферменты.

Лечебный эффект

Египтяне открыли это удивительное растение около 6000 лет назад. Алоэ в основном использовалось из-за его лечебных эффектов, поэтому египтяне называли его "растением бессмертия".

Растение особенно полезно для заживления ран, кожных заболеваний, астмы, эпилепсии, диабета и даже как слабительное средство. Алоэ вера также помогает при ожогах и псориазе.

Ранее мы писали, как сохранить бананы нечернистыми 15 дней.

Также читайте, почему не следует выбрасывать банановую кожуру, если вы заботитесь о коже лица.

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