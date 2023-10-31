Дети Энтони Блинкена поддержали Украину в Белом доме во время празднования Хэллоуина

Дети Блинкена поддержали Украину в Белом доме

Ежегодный праздник Хэллоуин в Белом доме провели Джилл Байден вместе с мужем, они раздавали детям подарки, сладости, книги и встречали их в интересных костюмах. Детишек было много и каждый из них посетил праздник в оригинальном костюме и получил достаточно внимания.

Джо Байден раздавал детям сладости в маленьких коробках с президентской печатью, а вот Джилл давала детям книги. Все это действо сопровождал музыкальный оркестр, исполнявший мистическую мелодию из песни "Thriller" Майкла Джексона и другие композиции, которые придали празднику мистичности и особую атмосферу.

Одним из гостей праздника стал госсекретарь США Энтони Блинкен, активный поклонник Украины. Он пришел вместе со своими детьми и очень интересно нарядил дочь и сына.

Его дети посетили Хэллоуин в костюмах, которые привлекают внимание к Украине. Маленький сын был одет в костюм Владимира Зеленского - свитшот цвета хаки с изображением украинского трезубца, а именно такие вещи последние полтора года носит президент Украины.

А вот дочь дочь Энтони была одета в костюм Украины, на ней было платье синего цвета с платком-галстуком в желтом цвете, что отображает флаг Украины.

Дети Блинкена поддержали Украину на празднике Хэллоуин (фото: Getty inages)

Эти образы детей Блинкена не остались без внимания, поскольку в социальной сети Х в разных медиа уже достаточно фото с малышами госсекретаря.

Такие наряды могли бы удивить присутствующих на празднике, однако они показались достаточно уместными и даже Джилл и Джо Байден не выразили своими эмоциями никакого удивления.

Празднование Хэллоуина в Белом доме (фото: www.facebook.com/FLOTUS)