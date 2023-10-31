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Діти Ентоні Блінкена підтримали Україну у Білому домі під час святкування Хелловіну

Діти Блінкена підтримали Україну на святі Хелловін (фото: Getty inages)
Автор: Юлія Любченко

У Білому Будинку Джо Байден з першою леді Каміллою влаштували свято Хелловін, де зібралися діти політиків, військових, діти з місцевих районів. І також на свято завітали діти Блінкена.

Як саме донька і син державного секретаря підтримали Україну на святкуванні Хелловіну, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост The Kyiv Independent у соціальній мережі Х.

Діти Блінкена підтримали Україну у Білому домі 

Щорічне свято Хелловін у Білому домі провели Джилл Байден разом з чоловіком, вони роздавали дітям подарунки, солодощі, книжки та зустрічали їх у цікавих костюмах. Діточок було багато і кожен з них завітав на свято в оригінальному костюмі й отримав достатньо уваги. 

Джо Байден роздавав дітям солодощі у маленьких коробках з президентською печаткою, а ось Джилл давала дітям книги. Все це дійство супроводжував музичний оркестр, який виконував містичну мелодію з пісні "Thriller" Майкла Джексона та інші композиції, що додавали святу містичності та особливої атмосфери.

Одним із гостей свята став держсекретар США Ентоні Блінкен, активний прихильник України. Він прийшов разом зі своїми дітьми та дуже цікаво одягнув доньку та сина. 

Його діти завітали на Хелловін у костюмах, які привертають увагу до України. Маленький син був одягнений у костюм Володимира Зеленського - світшот кольору хакі із зображенням українського тризубця, а саме такі речі останні півтора року носить президент України. 

А ось донька дочка Ентоні була одягнена у костюм України, на ній була сукня синього кольору із хусткою-краваткою у жовтому кольорі, що відображує прапор України.

Діти Блінкена підтримали Україну на святі Хелловін (фото: Getty inages)

Ці образи дітей Блінкена не залишились без уваги, оскільки у соціальній мережі Х у різних медіа вже достатньо фото з малюками держсекретаря. 

Такі вбрання могли б здивувати присутніх на святі, проте вони здалися досить доречними й навіть Джилл та Джо Байден не виказали своїми емоціями жодного здивування.

Святкування Хелловіну у Білому будинку (фото: www.facebook.com/FLOTUS)

Раніше ми розповідали про 10 вражаючих образів голлівудських зірок на вечірці Хелловін 2023.

Також читайте наш матеріал про 7 нестандартних серіалів на Хелловін 2023.

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Володимир ЗеленськийЕнтоні БлінкенХелловіндіти