Дизайнер-українофоб Лебедєв вкрав в Україні табличку про фекалії

За словами пропагандиста та українофоба, він приїхав в Донецьку область на звичайному автобусі. А звідти одразу поїхав до Маріуполя. Після відвідин Азовсталі Лебедєв відвідав Мелітополь, а вже звідти дістався до Енергодара, де позував на даху Запорізької електростанції.

До речі, на сайті Лебедєва заявили, що він загинув в Енергодарі під обстрілами американськими ракетами HIMARS. Але новина виявилася фейком.

"Лебедєв, на жаль, не поїхав на склад у Новій Каховці, адже це теж рідкісна можливість відвідати Україну", - написали в українських пабліках після того, як ЗСУ завдали удару по складах боєприпасів у Херсонській області.

А у своєму відео про подорожі по тимчасово окупованих областях України Лебедєв повідомив, що вкрав табличку з заводу Азовсталь - з написом: "приміщення фекального резервуара".

Артемій Лебедєв вкрав табличку з Азовсталі (Кадр з відео)

"Є речі, які завжди мене знаходять - це все, що стосується жартів про ж*пу і га*вно", - прокоментував своє мародерство Лебедєв і повісив цю табличку у себе в студії.

Лебедєв вкрав табличку про фекалії (Кадр з відео)