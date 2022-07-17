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Дизайнер-українофоб Лебедєв вкрав в Україні табличку про фекалії

Фото: Артемій Лебедєв вкрав табличку з Азовсталі (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Артемій Лебедєв, скандальний російський дизайнер блогер, який відомий своїми українофобськими заявами, нещодавно позував на даху Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Виявляється, Лебедєв порушив заборону на відвідування України та поїхав на екскурсію по тимчасово окупованих і зруйнованим росіянами областям країни. Він побував також у Маріуполі та вкрав із заводу Азовсталь табличку про фекалії.

Про це Артемій Лебедєв повідомив на своєму YouTube-каналі.

За словами пропагандиста та українофоба, він приїхав в Донецьку область на звичайному автобусі. А звідти одразу поїхав до Маріуполя. Після відвідин Азовсталі Лебедєв відвідав Мелітополь, а вже звідти дістався до Енергодара, де позував на даху Запорізької електростанції.

До речі, на сайті Лебедєва заявили, що він загинув в Енергодарі під обстрілами американськими ракетами HIMARS. Але новина виявилася фейком.

"Лебедєв, на жаль, не поїхав на склад у Новій Каховці, адже це теж рідкісна можливість відвідати Україну", - написали в українських пабліках після того, як ЗСУ завдали удару по складах боєприпасів у Херсонській області.

А у своєму відео про подорожі по тимчасово окупованих областях України Лебедєв повідомив, що вкрав табличку з заводу Азовсталь - з написом: "приміщення фекального резервуара".

Артемій Лебедєв вкрав табличку з Азовсталі (Кадр з відео)

"Є речі, які завжди мене знаходять - це все, що стосується жартів про ж*пу і га*вно", - прокоментував своє мародерство Лебедєв і повісив цю табличку у себе в студії.

Лебедєв вкрав табличку про фекалії (Кадр з відео)

До речі, раніше ми писали, що Артемій Лебедєв двічі отримав заборону на в'їзд в Україну - у 2017 році, а потім наприкінці 2021 року.

А також розповідали, що у країнах Європи росіянам почали плювати в чашки з кавою.

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