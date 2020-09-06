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У Дніпрі дівчина прогулялася по супермаркету без одягу: з'явилося відео

Дніпро, Неділя 06 вересня 2020 16:24
У Дніпрі дівчина прогулялася по супермаркету без одягу: з'явилося відео
Гола дівчина прогулялася по супермаркету в Дніпрі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Дівчину затримали на виході з супермаркету

Дівчина вирішила прогулятися по одному з великих супермаркетів Дніпра просто "в костюмі Єви". Вона ходила по магазину та удавала, що розмовляє телефоном. Про це стало відомо з відеороликів, опублікованих у Telegram.

Як повідомляють очевидці, дівчина мала при собі сумку і пакет з речами, але все одно вважала за краще ходити без одягу. Під час "прогулянки" вона також чіплялася до співробітників охорони. При цьому адміністрація магазину кілька разів зверталася до дівчини з вимогою одягнутися. Варто відзначити, що при цьому дівчина також не носила маску.

Врешті-решт, її вивели із приміщення. Щоб прикрити її оголене тіло, їй дали плащ, схожий на поліетиленовий дощовик, але він не особливо виправив ситуацію. Через деякий час на місце інциденту прибула поліція, на дівчину наділи наручники, вона протестувала і кричала. У результаті її повели.

Відео можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, що раніше у Львові відбулася епічна бійка через зауваження про маску.

Раніше ми також повідомляли, що у Дніпрі голий неадекват в крові кидався на перехожих. Також поведінку буйного чоловіка зняли на відео очевидці, після чого ролики з'явилися в мережі.

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