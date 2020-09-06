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В Днепре девушка прогулялась по супермаркету без одежды: появилось видео

Днепр, Воскресенье 06 сентября 2020 16:24
В Днепре девушка прогулялась по супермаркету без одежды: появилось видео
Голая девушка прогулялась по супермаркету в Днепре (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Девушку задержали на выходе из супермаркета

Девушка решила прогуляться по одному из крупных супермаркетов Днепра просто "в костюме Евы". Она расхаживала по магазину голой и делала вид, что разговаривает по телефону. Об этом стало известно из видеороликов, опубликованных в Telegram.

Как сообщают очевидцы, девушка имела при себе сумку и пакет с вещами, но все равно предпочитала ходить без одежды. Во время "прогулки" она также приставала к сотрудникам охраны. При этом администрация магазина несколько раз обращалась к девушке с требованием одеться. Стоит отметить, что при этом девушка также не носила маску.

В конце-концов, ее вывели из помещения. Чтобы прикрыть ее обнаженное тело, ей дали плащ, похожий на полиэтиленовый дождевик, но он не особенно исправил ситуацию. Через время на место инцидента прибыла полиция, на девушку надели наручники, она протестовала и кричала. В итоге ее увели.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что ранее во Львове произошла эпичная драка из-за замечания о маске.

Ранее мы также сообщали, что в Днепре голый неадекват в крови бросался на прохожих. Также поведение буйного мужчины сняли на видео очевидцы, после чего ролики появились в сети.

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