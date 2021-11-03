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У Дніпрі ще одну лікарню переоблаштували для лікування хворих на COVID-19

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Дніпро, Середа 03 листопада 2021 14:33
У Дніпрі ще одну лікарню переоблаштували для лікування хворих на COVID-19 Фото: у Дніпрі ще одну лікарню переобладнали для лікування хворих на COVID-19 (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі пацієнтів, хворих на COVID-19, приймають у восьми міських лікарнях - № 6, № 4, № 8, № 9, № 16, № 21, швидкої медичної допомоги та дитячій лікарні № 6. Загалом по місту виділено 1970 ліжок для таких пацієнтів. Нині вони заповнені на 65%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

"Лікарні на 100 % забезпечені киснем, є запас лікарських засобів та засобів індивідуального захисту. На стаціонарному лікуванні перебуває 1276 пацієнтів із коронавірусом. Майже 97% з них - невакциновані. У реанімації вакцинованих пацієнтів немає. У Дніпрі працює 12 центрів масової вакцинації та 34 пункти щеплень, тож закликаю містян подбати про своє здоров’я", - сповістила начальниця відділу спеціалізованої медичної допомоги департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Тетяна Прибиток.

Міська клінічна лікарня № 8 почала госпіталізувати пацієнтів із COVID-19 минулого тижня. Там підготовлено 100 ліжок. Нині заклад забезпечений усім необхідним: медикаментами, обладнанням, киснем і засобами індивідуального захисту.

"У нашій лікарні зараз перебувають 63 пацієнти із коронавірусом, семеро з них - у реанімації. 95% пацієнтів, які до нас надходять, - невакциновані. Шістдесят один хворий - на кисневій підтримці. Найчастіше зустрічаємо ускладнення у вигляді двосторонньої пневмонії", - зазначив генеральний директор КНП "Міська клінічна лікарня № 8" Дніпровської міської ради Валентин Бородуля.

Як повідомлялось, в алергологічному центрі Дніпра провели масову вакцинацію проти COVID-19 пацієнтів з алергією. До щеплення готували 55 осіб, з них 53-х цього дня провакцинували.

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