В Днепре еще одну больницу переоборудовали для лечения больных COVID-19

В Днепре пациентов, больных COVID-19, принимают в восьми городских больницах - № 6, № 4, № 8, № 9, № 16, № 21, скорой медицинской помощи и детской больнице № 6. Всего по городу выделено 1970 коек для таких пациентов. В настоящее время они заполнены на 65%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

"Больницы на 100% обеспечены кислородом, есть запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты. На стационарном лечении находится 1276 пациентов с коронавирусом. Почти 97% из них - невакцинированы. В реанимации вакцинированных пациентов нет. В Днепре работает 12 центров прививок, поэтому призываю горожан позаботиться о своем здоровье", - сообщила начальница отдела специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета Татьяна Прибыток.

Городская клиническая больница №8 начала госпитализировать пациентов с COVID-19 на прошлой неделе. Там подготовлено 100 коек. В настоящее время заведение обеспечено всем необходимым: медикаментами, оборудованием, кислородом и средствами индивидуальной защиты.

"В нашей больнице сейчас находятся 63 пациента с коронавирусом, семеро из них - в реанимации. 95% пациентов, которые к нам поступают, - не вакцинированы. Шестьдесят один больной - на кислородной поддержке. Чаще встречаем осложнения в виде двусторонней пневмонии", - отмечает директор КНП "Городская клиническая больница №8" Днепровского городского совета Валентин Бородуля.