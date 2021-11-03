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В Днепре еще одну больницу переоборудовали для лечения больных COVID-19

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Днепр, Среда 03 ноября 2021 14:33
В Днепре еще одну больницу переоборудовали для лечения больных COVID-19 Фото: в Днепре еще одну больницу переоборудовали для лечения больных COVID-19 (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре пациентов, больных COVID-19, принимают в восьми городских больницах - № 6, № 4, № 8, № 9, № 16, № 21, скорой медицинской помощи и детской больнице № 6. Всего по городу выделено 1970 коек для таких пациентов. В настоящее время они заполнены на 65%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

"Больницы на 100% обеспечены кислородом, есть запас лекарственных средств и средств индивидуальной защиты. На стационарном лечении находится 1276 пациентов с коронавирусом. Почти 97% из них - невакцинированы. В реанимации вакцинированных пациентов нет. В Днепре работает 12 центров прививок, поэтому призываю горожан позаботиться о своем здоровье", - сообщила начальница отдела специализированной медицинской помощи департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета Татьяна Прибыток.

Городская клиническая больница №8 начала госпитализировать пациентов с COVID-19 на прошлой неделе. Там подготовлено 100 коек. В настоящее время заведение обеспечено всем необходимым: медикаментами, оборудованием, кислородом и средствами индивидуальной защиты.

"В нашей больнице сейчас находятся 63 пациента с коронавирусом, семеро из них - в реанимации. 95% пациентов, которые к нам поступают, - не вакцинированы. Шестьдесят один больной - на кислородной поддержке. Чаще встречаем осложнения в виде двусторонней пневмонии", - отмечает директор КНП "Городская клиническая больница №8" Днепровского городского совета Валентин Бородуля.

Как сообщалось, в аллергологическом центре Днепра была проведена массовая вакцинация против COVID-19 пациентов с аллергией. К прививке готовили 55 человек, из них 53 в этот день провакцинировали.

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