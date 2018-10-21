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У Дніпрі чоловік в день весілля наклав на себе руки (фото)

STYLERЖиття    21.10.2018 - 17:30
Ілюстративне фото: (livejournal.com)
Ілюстративне фото: (livejournal.com)

Вдова чоловіка, який покінчив з собою, розповіла, що сварок у родині не було

У суботу, 20 жовтня близько 21:30 на вулиці Набережної Перемоги, 50 в будівлі гуртожитку було знайдено тіло чоловіка, який за кілька годин до цього одружився з мешканкою Дніпра. Повідомляється, що трагічний інцидент стався після одруження, передає Gorod.dp.ua.

Видання повідомляє, що трагедія сталася в будівлі гуртожитку, де молодята разом з друзями відзначали свято шлюбу. Чоловіка виявили приблизно в 21:30. На момент смерті йому було близько 30 років.

 

Фото: Олександр Лаур

В поліції повідомляють, що загиблий одружився і ввечері він разом з друзями святкував цю подію. Далі, за словами жінки померлого, чоловік вийшов покурити і не повернувся. Після цього його знайшли повішеним і відразу викликали поліцію. Дружина також розповіла поліцейським, що жодних конфліктів у них з чоловіком не було, і що стало причиною такого вчинку, вона не знає. Поліцію викликали друзі повішеного, які знайшли чоловіка в петлі.

На місце події негайно прибув екіпаж патрульної поліції і "швидка допомога". Подробиці інциденту будуть з'ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, що у Вінницькій області солдат-контрактник покінчив життя самогубством.

Також ми писали, що у Запорізькій області повісився 25-річний ветеран АТО.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві чоловік несподівано передумав кінчати життя самогубством.

Відео: (video.rbc.ua)

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