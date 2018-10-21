В Днепре мужчина в день свадьбы наложил на себя руки (фото)

Иллюстративное фото: (livejournal.com)

Вдова, покончившего с собой мужчины, рассказала, что ссор в их семье не было

В субботу, 20 октября около 21:30 на улице Набережной Победы, 50 в здании общежития было найдено тело мужчины, который за несколько часов до этого вступил в брак с жительницей Днепра. Сообщается, что трагический инцидент произошел после бракосочетания, передает Gorod.dp.ua.

Издание сообщает, что трагедия произошла в здании общежития, где молодожены вместе с друзьями отмечали торжество брака. Мужчину обнаружили приблизительно в 21:30. На момент смерти ему было около 30 лет.

Фото: Александр Лаур

В полиции сообщают, что погибший женился и вечером он, вместе с друзьями, праздновал это событие. Далее, по словам жены умершего, мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого его нашли повешенным и сразу вызвали полицию. Супруга также рассказала полицейским, что никаких конфликтов у них с мужем не было, и что стало причиной такого поступка, она не знает. Полицию вызвали друзья повешенного, которые нашли мужчину в петле.

На место происшествия немедленно прибыл экипаж патрульной полиции и "скорая помощь". Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Напомним, что в Винницкой области солдат-контрактник покончил жизнь самоубийством.

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Видео: (video.rbc.ua)