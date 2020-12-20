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У Дніпрі неадекват ледь не убив підлітка в супермаркеті: побиття потрапило на відео

Дніпро, Неділя 20 грудня 2020 23:34
У Дніпрі неадекват ледь не убив підлітка в супермаркеті: побиття потрапило на відео
У Дніпрі чоловік ледь не убив підлітка в магазині (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У неділю, 20 грудня, неадекватний чоловік накинувся на підлітка прямо в супермаркеті АТБ і почав його жорстоко бити. Інцидент стався за адресою Січеславська Набережна, 16.

Чоловік без будь-яких причин почав бити хлопця. Поруч стояв охоронець і спершу він намагався зупинити побиття, але потім зник з кадру. Відео опублікував Telegram-канал "Х**вый Днепр".

Нападник жорстоко бив хлопця ногами по голові навіть після того, як він вже лежав і не ворушився. Побиття тривало близько 5 хвилин.

Відео жорстокого побиття можна подивитися за цим посиланням.

Чоловіка затримали. З'ясувалося, що він перебуває на обліку у психіатра. Потерпілого госпіталізували в лікарню з відкритою черепно-мозковою травмою.

У Дніпрі неадекват ледь не убив підлітка в супермаркеті: побиття потрапило на відео

Затриманий чоловік (фото: Telegram-канал "Х**вий Дніпро")

Нагадаємо, у Києві п'яний чоловік з гітарою увірвався в операційну і влаштував бійку з лікарями, які в цей час рятували життя пацієнта. Неадекват накинувся на медиків.

Користувачі мережі зазначили, що через дії чоловіка міг загинути пацієнт. При цьому вони називають його "вбивцею".

Раніше в Одесі водій маршрутки накинувся на пасажира з кулаками і побив його. Причиною таких дій стало те, що чоловік хотів розрахуватися за проїзд дріб'язком. Але водієві це не сподобалося.

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