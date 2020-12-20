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В Днепре неадекват чуть не убил подростка в супермаркете: избиение попало на видео

Днепр, Воскресенье 20 декабря 2020 23:34
В Днепре неадекват чуть не убил подростка в супермаркете: избиение попало на видео
В Днепре мужчина едва не убил подростка в магазине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 20 декабря, неадекватный мужчина набросился на подростка прямо в супермаркете АТБ и начал его жестоко избивать. Инцидент произошел по адресу Сичеславская Набережная, 16.

Мужчина без какой-либо причины начал избивать молодого человека. Рядом стоял охранник и сперва он пытался остановить избиение, но потом исчез из кадра. Видео опубликовал Telegram-канал "Х**вый Днепр".

Нападавший жестоко бил парня ногами по голове даже после того, как он уже лежал и не шевелился. Избиение продолжалось около 5 минут.

Видео жестокого избиения можно посмотреть по этой ссылке.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. Пострадавшего госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

В Днепре неадекват чуть не убил подростка в супермаркете: избиение попало на видео

Задержанный мужчина (фото: Telegram-канал "Х**вый Днепр")

Напомним, в Киеве пьяный мужчина с гитарой ворвался в операционную и устроил драку с врачами, которые в это время спасали жизнь пациенту. Неадекват набросился на медиков.

Пользователи сети отметили, что из-за действий мужчины мог погибнуть пациент. При этом они называют его "убийцей".

Ранее в Одессе водитель маршрутки набросился на пассажира с кулаками и избил его. Причиной таких действий послужило то, что мужчина хотел рассчитаться за проезд мелочью. Но водителю это не понравилось.

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