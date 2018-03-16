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У Дніпрі поїзд насмерть збив дівчинку в навушниках

STYLERLIFE        16.03.2018 - 19:21
Фото: Поїзд (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: Поїзд (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Дитина йшла по рейках, коли сталося нещастя

У четвер, 15 березня, в Дніпрі на перегоні Сухачівка - Правда 13-річна дівчинка потрапила під зустрічний електровоз, який їхав на станцію "Правда". Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

Наїзд стався на кривому ділянці шляху, де обмежена видимість. До того ж дівчинка була в капюшоні і в навушниках.

"Помітивши сторонньої людини на шляхах, локомотивна бригада почала подавати звукові сигнали і застосувала екстрене гальмування. Однак відстань була закоротка для того, щоб уникнути наїзду", - сказано в повідомленні.

Постраждалу дівчинку забрала "швидка". Її доставили в реанімаційне відділення, де вона померла.

Раніше в Києві 11-річна дитина потрапила під потяг.

Батько хлопчика також повідомив, що його сина прооперували у відділенні нейрохірургії, проте дитина знаходиться у важкому стані - після операції впав у кому.

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Теги: поезд
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