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В Днепре поезд насмерть сбил девочку в наушниках

STYLERLIFE        16.03.2018 - 19:21
Фото: Поезд (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: Поезд (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Ребенок шел по рельсам, когда произошло несчастье

В четверг, 15 марта, в Днепре на перегоне Сухачевка – Правда 13-летняя девочка попала под встречный электровоз, который ехал на станцию "Правда". Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Наезд произошел на кривом участке пути, где ограничена видимость. К тому же девочка была в капюшоне и в наушниках.

"Заметив постороннего человека на путях, локомотивная бригада начала подавать звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Однако расстояние было слишком короткое для того, чтобы избежать наезда", - сказано в сообщении.

Пострадавшую девочку забрала "скорая". Ее доставили в реанимационное отделение, где она умерла.

Ранее в Киеве 11-летний ребенок попал под поезд.

Отец мальчика также сообщил, что его сына прооперировали в отделении нейрохирургии, однако ребенок находится в тяжелом состоянии – после операции впал в кому.

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Теги: поезд
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