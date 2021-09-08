Під Дніпром чоловіка жорстоко побили пляшками по голові в супермаркеті: охорона просто дивилася

У Марганці Дніпропетровській області двоє чоловіків жорстоко побили покупця супермаркету АТБ. При цьому бідолаху били пляшками по голові. Це все бачив охоронець магазину, але він вважав за краще не втручатися.

За словами очевидців, потерпілому чоловікові викликали швидку допомогу, але він пішов з магазину ще до приїзду медиків.

Нагадаємо, у Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту. Подія сталася в центрі міста біля готелю "Президент", куди водій привіз двох жінок.

Після того як іноземки з ним розплатилися він штовхнув її, а потім вдарив одну з них. Все це бачили двоє людей. Вони повели таксиста в готель вибачатися.

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