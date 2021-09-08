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Під Дніпром чоловіка жорстоко побили пляшками по голові в супермаркеті: охорона просто дивилася

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Дніпро, Середа 08 вересня 2021 18:14
Під Дніпром чоловіка жорстоко побили пляшками по голові в супермаркеті: охорона просто дивилася Колаж РБК-Україна: під Дніпром чоловіка жорстоко побили в супермаркеті
Автор: Роман Мирончук

У Марганці Дніпропетровській області двоє чоловіків жорстоко побили покупця супермаркету АТБ. При цьому бідолаху били пляшками по голові. Це все бачив охоронець магазину, але він вважав за краще не втручатися.

Про це повідомляє Telegram-канал "Чорний Список".

За словами очевидців, потерпілому чоловікові викликали швидку допомогу, але він пішов з магазину ще до приїзду медиків.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • І інші мужики і просто стоять, і дивляться;
  • Правильно охоронець зробив, а то б писали, що бидло охоронець напав на покупця;
  • Щиглики якісь майже діда забили, ось це молодці ... ну головне, щоб їх по всій строгості покарали;
  • Людину вбивають, люди дивляться і знімають! Мерзота;
  • Охоронець нехай платить за розбитий товар;
  • Жах.

Нагадаємо, у Києві таксист побив італійку і просив мовчати очевидців інциденту. Подія сталася в центрі міста біля готелю "Президент", куди водій привіз двох жінок.

Після того як іноземки з ним розплатилися він штовхнув її, а потім вдарив одну з них. Все це бачили двоє людей. Вони повели таксиста в готель вибачатися.

Ми також писали про те, що під Херсоном батьки побили заступника директора ліцею прямо на зборах. Жінка знепритомніла.

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