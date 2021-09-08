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Под Днепром мужчину жестоко избили бутылками по голове в супермаркете: охрана просто смотрела

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Днепр, Среда 08 сентября 2021 18:14
Под Днепром мужчину жестоко избили бутылками по голове в супермаркете: охрана просто смотрела Коллаж РБК-Украина: под Днепром мужчину жестоко избили в супермаркете
Автор: Роман Мирончук

В Марганце Днепропетровской области двое мужчин жестоко избили покупателя супермаркета АТБ. При этом бедолагу били бутылками по голове. Это все видел охранник магазина, но он предпочел не вмешиваться.

Об этом сообщает Telegram-канал "Черный Список".

По словам очевидцев, пострадавшему мужчине вызвали скорою помощь, но он ушел из магазина еще до приезда медиков.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • И другие мужики и просто стоят, и смотрят;
  • Правильно охранник сделал, а то б писали потом, быдло охранник напал на покупателя;
  • Щеглы какие-то почти деда забили, вот это молодцы… ну главное, чтобы их по всей строгости привлекли;
  • Человека убивают, люди смотрят и снимают! Мерзость;
  • Охранник пусть платит за разбитый товар;
  • Ужас.

Напомним, в Киеве таксист избил итальянку и просил молчать очевидцев инцидента. Происшествие произошло в центре города возле отеля "Президент", куда водитель привез двух женщин.

После того как иностранки с ним расплатились он толкнул ее, а потом ударил одну из них. Все это видели двое людей. Они повели таксиста в отель извиняться.

Мы также писали о том, что под Херсоном родители избили замдиректора лицея прямо на собрании. Женщина потеряла сознание.

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