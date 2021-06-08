Під Дніпром майже тиждень шукали хлопчика: знайшли в каналізаційному люку

Хлопчик зник з дитячого майданчика

8-річний Огли Ібрагім відправився на прогулянку на дитячий майданчик, який знаходиться недалеко від його будинку ще 2 червня, близько 12 години дня. Увечері дитина додому не з'явилася, але батьки чомусь не відразу звернулися в поліцію. За допомогою вони кинулися тільки через чотири дні - 6 червня.

Крім співробітників поліції дитину почали шукати добровольці та волонтери. На 8 червня був призначений загальний збір жителів Покрова, щоб відшукати зниклу дитину. Також в соціальних мережах прослизнула інформація про те, що дитину бачили через кілька днів після зникнення, але в іншому мікрорайоні.

Тіло дитини знайшла службова собака

На пошуки хлопчика кинули всі сили, і поліція почала відпрацьовувати всі райони, ймовірні місця знаходження, опитувала сусідів, жителів сусідніх вулиць. До пошуків дитини також залучили кінологічну службу. Саме вони й змогли відшукати дитину.

Німецька вівчарка, на ім'я Більт змогла взяти слід від речей дитини вдома і привела поліцію до каналізаційного люка, недалеко від місця проживання Ібрагіма.

У каналізаційному люку співробітники правоохоронних органів знайшли тіло дитини. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Тіло дитини відправили на експертизу, щоб з'ясувати час смерті та перевірити, чи немає на його тілі слідів насильницької смерті.

На цей момент невідомо, чому мати звернулася в поліцію тільки через 4 дні після зникнення дитини та що стало причиною його смерті. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії. Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.