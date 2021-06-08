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Под Днепром почти неделю искали мальчика: нашли в канализационном люке

Автор: Анна Шиканова

В городе Покров Днепропетровской области произошла страшная трагедия. 8-летнего мальчика, который пропал почти неделю назад, обнаружили мертвым в канализационном люке.

Детали жуткой трагедии рассказали в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Мальчик исчез с детской площадки

8-летний Оглы Ибрагим отправился на прогулку на детскую площадку, которая находится недалеко от его дома еще 2 июня, около 12 часов дня. Вечером ребенок домой не появился, но родители почему-то не сразу обратились в полицию. За помощью они кинулись только через четыре дня – 6 июня.

Кроме сотрудников полиции ребенка начали искать добровольцы и волонтеры. На 8 июня был назначен общий сбор жителей Покрова, чтобы отыскать пропавшего ребенка. Также в социальных сетях проскользнула информация о том, что ребенка видели через несколько дней после исчезновения, но в другом микрорайоне.

Тело ребенка нашла служебная собака

На поиски мальчика кинули все силы, и полиция начала отрабатывать все районы, вероятные места нахождения, опрашивала соседей, жителей соседних улиц. К поискам ребенка также привлекли кинологическую службу. Именно они и смогли отыскать ребенка.

Немецкая овчарка по имени Бильт смогла взять след от вещей ребенка дома и привела полицию к канализационному люку, недалеко от места проживания Ибрагима.

В канализационном люке сотрудники правоохранительных органов нашли тело ребенка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Тело ребенка отправили на экспертизу, чтобы выяснить время смерти и проверить, нет ли на его теле следов насильственной смерти.

На данный момент неизвестно, почему мать обратилась в полицию только через 4 дня после пропажи ребенка и что стало причиной его смерти. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Криминального кодекса Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернополе мать едва не убила своих малолетних детей.

А также рассказывали о том, что полиция Киева уже полтора года ищет пропавшую девочку.

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