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Під Дніпром нелюди розчленували цуценят: що "світить" живодерам

STYLERЖиття    22.04.2019 - 23:42
Під Дніпром нелюди розчленували цуценят: що "світить" живодерам
Фото: колаж РБК-Україна

Поліція проводить досудове розслідування

Шкуродери живцем розчленували двох цуценят. Шокуючий інцидент стався під Дніпром в Першотравенську. За даним фактом правоохоронці відкрила кримінальне провадження, передали у прес-службі Павлоградського відділення поліції.

Зазначається, що з тваринами жорстоко розправилися підлітки. Вони вбили собак, після чого розпатрали і діставали органи. Потім нелюди викололи цуценятам очі, відрізали вуха і подушечки лап.

Повідомляється, що одинм їх гицелів є місцевий хлопець 2003 року народження.

У поліції розповіли, що слідчі проводять всі необхідні дії для встановлення всіх обставин та мотивів вчинення правопорушення.

Під Дніпром нелюди розчленували цуценят: що &quot;світить&quot; живодерам

Ілюстративне фото: Цуценята (Novoston)

"Копи" опитують батьків, педагогічний колектив навчального закладу і близьке коло спілкування хлопця.

Також у поліції заявили, що досудове слідство було розпочато за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 299 КК (жорстоке поводження з тваринами).

Тепер шкуродерам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Під Дніпром нелюди розчленували цуценят: що &quot;світить&quot; живодерам

Фото: поліція (з відкритих джерел)

Зазначимо, що це вже далеко не перший випадок знущання над тваринами, зафіксований у Дніпропетровській області останнім часом. Так, у березні шкуродери прив'язали собаку до вантажного потягу. Тварина загинула після того, як в такому стані проїхало кілька станцій.

Також ми повідомляли про те, що в Дніпрі нелюди відрізали коту лапи. Бездиханне тіло тварини лежало на дитячому майданчику.

Нагадаємо також, що нещодавно в Дніпропетровській області в Кировом Розі "коп" наштрикнув на вила бродячого пса, після чого кинув у багаття.

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