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У Дніпропетровському морзі синові відмовили віддавати тіло матері через надуманий борг

STYLERЖиття    01.11.2018 - 08:12

Відео: (YouTube/ТСН)

У Дніпрі чоловікові відмовлялись віддавати тіло матері з моргу, поки він не заплатить суму розміром 2,5 тисячі гривень. При цьому з родичем намагалися торгуватися. Відповідний ролик можна подивитися на YouTube.

За зберігання тіла санітарка моргу вирішила зажадати гроші. Кошти вона вимагала тільки готівкою, ніяких квитанцій або чеків натомість не давала. Працівницю не збентежило навіть те, що чоловік знімав розмову на свій мобільний.

У Дніпропетровському морзі синові відмовили віддавати тіло матері через надуманий боргСкріншот відео: (YouTube/ТСН)

Далі, як стверджує Василь, санітарка почала торгуватися. "Вона скинула ще тисячу, каже: ну, хоча б півтори давайте. Я навідріз відмовився", - говорить він. Тіло віддали лише після того, як він викликав копів. Чоловік поспішав на кладовище, тому чекати патрульних не став.

За що повинен був сплатити гроші, він досі не розуміє - померлу одягли у власні речі, до того ж тіло з відділення лікарні він доставляв в морг сам. "Там у них і працівників не було. Треба було допомагати переносити тіло з каталки на каталку", - згадує він.

Запис, де жінка називає суму і послугу "за зберігання тіла" показали керівництву медустанови. Санітарка почала все заперечувати, стверджуючи, що гроші не вимагала, чоловік сам вирішив запропонувати винагороду.

"Я ніякої суми не озвучувала. Він сам сказав: за винагороду. Попросив нанести косметологічне та інші процедури, які не входять у мої обов'язки", - сказала медсестра Оксана Світловська. Однак Василь стверджує, що ніяких процедур не замовляв.

Нагадаємо, що в Херсонській області батьки відмовилися ховати власного сина.

Раніше ми повідомляли про те, що жінка з Виноградово вбила власну новонароджену дочку.

А також ми писали про те, що в Рівному жінці довелося залишити дитину через погані умови життя.

Відео: РБК-Україна

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