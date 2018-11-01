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В Днепропетровском морге сыну отказались отдавать тело матери из-за надуманного долга

STYLERЖизнь    01.11.2018 - 08:12

Видео: (YouTube/ТСН)

В Днепре мужчине отказывались отдавать тело матери из морга, пока он не заплатит сумму размером 2,5 тысячи гривен. При этом с родственником пытались торговаться. Соответствующий ролик можно посмотреть на YouTube.

За хранение тела санитарка морга решила потребовать деньги.  Средства она требовала только наличными, никаких квитанций или чеков взамен не давала. Работницу не смутило даже то, что человек снимал разговор на свой мобильный.

В Днепропетровском морге сыну отказались отдавать тело матери из-за надуманного долгаСкриншот видео: (YouTube/ТСН)

Далее, как утверждает Василий, санитарка начала торговаться. "Она сбросила еще тысячу, говорит: ну, хотя бы полторы давайте. Я наотрез отказался", - говорит он. Тело отдали лишь после того, как он вызвал копов. Мужчина спешил на кладбище, поэтому ждать патрульных не стал.

 За что должен был уплатить деньги, он до сих пор не понимает - умершую одели в собственные вещи, к тому же тело из отделения больницы он доставлял в морг сам. "Там у них и работников не было. Надо было помогать переносить тело с каталки на каталку", - вспоминает он.

Запись, где женщина называет сумму и услугу "за хранение тела" показали руководству медучреждения. Санитарка начала все отрицать, утверждая, что деньги не требовала, мужчина сам решил предложить вознаграждение.

"Я никакой суммы не озвучивала. Он сам сказал: за вознаграждение. Попросил нанести косметологическое и другие процедуры, которые не входят в мои обязанности", - сказала медсестра Оксана Светловская. Однако Василий утверждает, что никаких процедур не заказывал.

Напомним, что в Херсонской области родители отказались хоронить собственного сына.

Ранее мы сообщали о том, что женщина из Виноградово убила собственную новорожденную дочь.

А также мы писали о том, что в Ровно женщине пришлось оставить ребенка из-за плохих условий жизни.

Видео: РБК-Украина

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